Review Nokia 5.1 Plus: La gran apuesta de la finlandesa en la gama media [FW Labs]

Ya está disponible en varios países de Latinoamérica, a un precio que oscila en los USD$ 250 .

HDM Global, la compañía finlandesa poseedora del uso de la marca Nokia en dispositivos móviles, lanzó oficialmente el Nokia 5.1 Plus hace algunos meses. Lo usamos y te contamos lo que propone:

Especificaciones:

Pantalla 5.86″, 720 x 1520 pixels, con relación de aspecto 19:9

Procesador MediaTek Helio P60 (MT6771) Octa-core (4x Cortex-A73 @ 1,8 GHz & 4x Cortex-A53 @ 1,8 GHz)

GPU ARM Mali-G72 MP3

32GB memoria interna con posibilidad de micro SD

3GB RAM

Cámara: Dual, 13MP+5MP, más una frontal de 8MP

Batería: 3060 mAh

Peso: 160 g

Diseño sobrio y con lo necesario

Lo primero que nos encontramos en este terminal es un parte trasera de vidrio con bordes plásticos. Tiene un acabado de alto brillo con una cámara trasera que sobresale del resto del cuerpo. Aquí tenemos la primera observación: el equipo no trae un protector, por lo que deberás buscar uno para que la cámara no se dañe (suele pasar mucho).

En la parte frontal tenemos un notch para aprovechar la pantalla, que personalmente no me desagrada (eso sí, se vienen pequeños agujeros; ve esta nota) Así mismo, nos encontramos con un puerto USB-C, entrada para audífonos y variedades en color cobre, azul y negro.

Software, rendimiento y juegos

Al igual que su hermano menor, el Nokia 3.1, nos encontramos con Android One. De este sabor de Android ya les hemos hablado en otros reviews. La apuesta de google y los fabricantes es implementar un sistema sin añadidos innecesarios y posibilitar una mejor fluidez en las actualizaciones. Personalmente, me parece una apuesta genial para disminuir la conocida fragmentación.

De entrada, nos encontramos con el nucleo 4.4.95 y parches hasta el 5 de octubre, aunque como se los comentábamos, estas actualizaciones deberían ser más expeditas y con mayor frecuencia.

Sobre el rendimiento interno, recordemos que el equipo cuesta USD$250. No es un terminal de gama alta, pero sí tiene prestaciones decentes para un ritmo de trabajo no exagerado. Desde luego, da para mucho más que el 3.1.

Por ejemplo, corriendo juegos como el Mario Run o el Dead Trigger 2, no tuve ningún inconveniente; verdaderamente vuelan. Jugando el PlayerUnknown's Battlegrounds, lo primero que uno puede notar es que se preconfigura en calidad gráfica media, tal como se ve en esta imagen:

Un tema no menor es que el equipo puede llegar a calentarse bastante en un trabajo exigente de unos 20 minutos, aunque el juego corre bien en la calidad mencionada.

La cámara

La cámara es considerablemente superior a las del 3.1, que deja con gusto a poco, aunque entendible para su precio. Se trata de una dual trasera que hace maravillas de día, aunque al igual que su hermano menor, tiene limitaciones de noche.

Esto último sigue siendo el talón de aquiles aunque no es una cámara despreciable y puede llegar a tomar buenas fotos si hacemos un esfuerzo aumentando la luminosidad, por ejemplo.

El modo manual es limitado; el software no entrega demasiadas funciones para controlar, por ejemplo, la obturación. Sin embargo, hay algo que me gustó harto: tiene un modo para activar ambas cámaras a mismo tiempo. Vale decir, tenemos un modo único, uno dual y un tercero P-I-P que nos muestra ambas cámaras como si estuviésemos en una videoconferencia.

Esto puede llegar a ser muy práctico para una historia de instagram o redes sociales, puesto que también se puede grabar en estos modos. Te dejamos con una galería:

Una mención honrosa, que me parece importante de destacar, es que aún conserva todo lo necesario para sintonizar radio FM. Basta con poner audífonos tradicionales, abrir la app y escuchar libremente. Aunque a algunos les parezca anacrónico, no es un tema menor en situaciones de emergencia, además que no consume datos (cuento distinto es cuando la sintonizamos por internet). De hecho, en países como Chile, este soporte pierde hasta un 30% de audiencia por la exclusión en los nuevos terminales (ve esta nota).

En síntesis, el Nokia 5.1 es una buena apuesta para el usuario promedio que no quiere invertir en hardware sobresaliente, que probablemente no necesita. Tiene todo lo necesario para correr juegos no demasiado exigentes y sacar buenas fotos por un precio moderado.