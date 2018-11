Adiós notch: La tendencia pronto sería poner un pequeño agujero en la parte superior de la pantalla

Seamos honestos: el 'notch' ha sido una de las decisiones de diseño más impopulares del mundo de los smartphones. Si bien hay gente que le da igual su existencia y la industria cada vez lo usa más, el público en general no le ha demostrado mucho aprecio.

Es por eso que se ha tratado de pensar en alternativas al notch. Lo que esa muesca asegura es que la pantalla ocupe ligeramente más espacio sin eliminar la cámara frontal de un celular. Sin embargo, para muchos esto ha terminado siendo más un estorbo que una forma más de disfrutar dicha pantalla.

De hecho ya hay proyectos e ideas para acudir a esas alternativas. Una de las compañías que está en la tarea sería LG, que acaba de registrar varias patentes en la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea. Esta fue solicitada el pasado 24 de octubre y aprobada el 2 de noviembre.

Como podemos ver en las imágenes a continuación, las patentes se tratan de diseños de nuevos teléfonos. Lo que más destaca de ellos es la ausencia de notch y la inclusión de un agujero en la pantalla. Este espacio lo podría ocupar la(s) cámara(s) del equipo, permitiendo una mayor extensión de la pantalla con respecto al cuerpo.

Todavía no se sabe qué tan pronto LG planee desarrollar esta idea. Se espera que al menos ponga un sensor de huellas debajo de la pantalla como ya lo ha hecho por ejemplo el Huawei Mate 20 Pro.

Hay empresas con planes más ambiciosos como Samsung. Filtraciones aseguran que los también coreanos pretenderían meter la cámara, el sensor de huellas y los altavoces debajo de la pantalla. Todo con el evidente fin de que ocupe todo el espacio. Tan solo se vería un pequeño agujero desde donde la cámara podrá tomar las imágenes.

Además, las filtraciones también han terminado compartiendo posibles diseños del Samsung Galaxy S10.

Galaxy S10 | Bloomberg:

“Almost no bezel at the top and bottom. Triple cameras on the back while the front camera is visible and tucked under the screen.” pic.twitter.com/6Mmw3E4gIO

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) October 26, 2018