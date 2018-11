Review Motorola One: Toda la simpleza y rendimiento de un Android puro [FW Labs]

Una buena dosis de seguridad y simpleza en la gama media. Ya está en Latinoamérica.

Motorola Mobility tiene un espacio ganado en segmento de los terminales de gama media. Por eso, llama la atención su nueva apuesta, el sencillamente llamado Motorola One. Lo probamos y te contamos sobre el terminal que ya entró al mercado latinoamericano.

Vamos con las especificaciones:

Procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 625

Pantalla Max Vision de 5,9 pulgadas HD+ 19:9, con resolución 1520×720

Doble cámara trasera (13MP + 2 MP) más una frontal (8MP)

4 GB de memoria RAM

64 GB de almacenamiento interno con espacio para micro SD (hasta 256 GB)

Batería de 3000 mAh con TurboPower

Android 8.1 Oreo (Android One)

Peso: 162g

Lo primero que se siente al tener el nuevo Motorola One en la mano, es su parte trasera de vidrio. La firma apostó por una cubierta de este material con bordes de plástico, aunque en su caja viene con un protector, por lo que no debiese ser un inconveniente en cuestión de golpes.

Precisamente en sus bordes, con encontramos con un puerto USB-C, algo que debiese ser lógico a estas alturas para cualquier equipo de gama media. Algo que no se dejó a un lado es el conector de audio de 3.5mm. Personalmente, me gusta que sea así: no hace daño tener la posibilidad de poder poner unos audífonos tradicionales de vez en cuando.

En la parte trasera también nos encontramos con un lector de huellas, bastante sensitivo y que funciona prácticamente al instante. El equipo se encuentra en versiones color blanco y negro.

Rendimiento y Android One

Como se los comentábamos, el equipo tiene un procesador Snapdragon 625 construido en 14nm, cuestión que le otorga la agilidad suficiente para correr las aplicaciones más populares sin demasiado esfuerzo.

Cuenta con una gráfica Adreno 506, por lo que si lo tuyo con los juegos, podrás correr los que no sean demasiado exigentes (aunque en tal caso conviene mirar a una gama más alta). Así mismo, personalmente no tuve problemas viendo videos en alta resolución o haciendo videoconferencias. Sus 4 GB de RAM también acompañan bastante para tener varias aplicaciones abiertas.

Un punto relevante aquí es la incorporación de Android One. Este sistema fue lanzado con la premisa de funcionar en dispositivos sin grandes prestaciones, y en el Motorola One, que no se queda corto en esta materia, funciona de maravilla.

Se trata de un sistema que busca mantener sus componentes esenciales y que tiene un ritmo de actualización es más alto, elemento fundamental cuando hablamos de seguridad. El equipo viene con el parches de seguridad hasta agosto y con el kernel 3.18.71.

Cámara doble y potenciada con Google Lens

La cámara doble trasera está acompañada con un software simple, que provee la mayoría de los ajustes para tomar una buena fotografía. En el menú vemos el típico HDR, el modo retrato, una función para panorámicas, cámara lenta y rápida, entre otros.

También podemos elegir entre tomar la foto de forma automática o de manera manual. En el modo manual podemos manejar la ISO o balance de blancos, aunque de un modo simple, sin demasiada versatilidad.

Algo que me gustó bastante es que tiene un flash/linterna integrado en la parte frontal: tomar una selfie de noche no es un problema con esta sencilla incorporación.

El conjunto está potenciado con Google Lens, que como sabemos permite el reconocimiento de imágenes con la potencia de la inteligencia artificial de Google. Te permite buscar lo que ves e interactuar con lo que te rodea. Sin más, vamos con algunas imágenes tomadas:

El equipo ya está disponible en varios países de América Latina a un precio de lanzamiento de USD$ 399.