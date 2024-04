Qué tan recomendables son los celulares Honor: la historia detrás de la marca que nos da confianza

Conoce la nueva línea de celulares que cuentan con tecnología de pantalla “irrompible” Comprende la innovación HONOR Ultra Resistente con protección 360 grados para que no tengas que preocuparte nunca más por que se rompa el cristal. (Cortesía)

Si han revisado el mercado de teléfonos inteligentes hoy en día en América Latina se habrán topado con el hecho de que existe una amplia gama de marcas de celulares compitiendo por la preferencia de los consumidores, particularmente en el segmento de gama media y alta. Entre todas ellas existe una línea que probablemente ha captado la atención de muchos en los últimos años: Honor.

Su nombre es sencillo de recordar y sus diseños son distintivos en definitiva. Así como puedes diferenciar un Samsung, un iPhone o un OPPO del resto también puedes identificar cuando te encuentras con un smartphone de este fabricante asiático. Todo debido a que existen detalles familiares pero también particulares.

De modo que resulta absolutamente normal preguntarse qué tan buena es la marca de celulares Honor. Aquí en FayerWayer tenemos ya algo de tiempo familiarizados con ellos y hemos probado en más de una ocasión distintos modelos, como el Honor Magic6 Pro. Así que es el momento prudente de despejar algunas dudas básicas que se han vuelto muy recurrentes en la red.

De dónde rayos salió Honor: un legado que conecta con los días de gloria de Huawei

Honor nació en 2013 originalmente como una submarca de Huawei, en aquellos momentos donde esa familia mayor de smartphones crecía como la espuma posicionándose como favorita dentro y fuera de China, particularmente en América Latina, hasta que en 2020 comenzaron los problemas con Google y la administración de Donald Trump.

Su enfoque como “hermana menor” dirigida a un público joven y ávido de tecnología innovadora a precios accesibles ayudó a que durante sus primeros siete años de vida se posicionara como una de las marcas más populares en China, expandiéndose a mercados internacionales con relativo éxito.

Pero en 2020, debido a las restricciones comerciales impuestas a su hermana mayor por Estados Unidos y el gobierno de Trump, Honor se vio obligada a separarse de su empresa matriz ese mismo mes de noviembre, para garantizar la supervivencia de Huawei.

Fue así como en un giro inesperado Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., un consorcio chino, adquirió la marca, permitiéndole continuar su camino de forma independiente y dando origen al ya legendario Honor Magic3.

Este smartphone dejó en claro la apuesta de la compañía que se ha reafirmado desde entonces: cada modelo es un relevo espiritual de lo que habría sido Huawei si no hubiera tenido los problemas con Google y Estados Unidos.

Tras su independencia, Honor ha experimentado un resurgimiento notable. La compañía ha firmado acuerdos con proveedores clave como Qualcomm e incluso Google, lo que le ha permitido recuperar el acceso a los servicios de Google Mobile Services (GMS) en estos dispositivos.

Entonces qué tan buena marca es Honor

La respuesta a esta duda es simple: si alguna vez tuviste un Huawei y lo abandonaste por el tema de la desconexión con los Servicios Móviles de Google (GMS), entonces Honor es la marca perfecta para ti. Particularmente al considerar que mantienen algunos de los valores originales de la marca que vio frustrado su crecimiento global:

Innovación y diseño: Honor se ha caracterizado desde el inicio por su constante apuesta por la innovación, ofreciendo celulares con características de última generación a precios muy competitivos, con diseños elegantes y modernos.

HONOR Magic6 Pro 5G

Rendimiento, cámara y batería: Honor fue de las primeras marcas en incursionar en este asunto de las cargas rápidas en smartphones con baterías bestiales. Llevan años siendo un referente en cuanto a la duración de la batería. Encima que su rendimiento suele ser fluido y las cámaras tienen un desempeño que no le pide nada a marcas más populares en occidente.

Relación calidad-precio: Honor se ha ganado la reputación de ofrecer una excelente relación entre el costo de sus celulares y la calidad de la experiencia de usuario, tanto en lo relativo a los materiales como en lo demás.

Vale la pena darle una oportunidad a Honor

Honor es una marca que ha demostrado su capacidad de adaptarse y superar las adversidades. Si se topan con algún modelo de esta marca valdría la pena no descartarlo de manera automática.

La última palabra, como siempre, la tiene el propio usuario. Recomendamos seguir de cerca cada reseña que publiquemos sobre ellos aquí.

Y si tienen oportunidad pueden probar con sus manos el propio dispositivo en distintos puntos de venta oficiales.