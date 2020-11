Huawei oficialmente vende a Honor y habría sido para asegurar su supervivencia en el mercado

Se ha cumplido una semana exacta desde el momento en que Huawei nos tomó por sorpresa a todos con la revelación de la potencial venta de todo lo relativo a su marca Honor.

En su momento se especuló bastante sobre las causas detrás de esta transacción que en una primera impresión lucía no contemplada originalmente.

Se habló que todo era parte de una estrategia para asegurar el empleo de potenciales trabajadores afectados en la localidad de Shenzhen. O incluso de que el trato con Qualcomm dejaba fuera de sus capacidades la integración de Honor. Pero es posible que fuera algo más.

Este 17 de noviembre de 2020 Huawei ha lanzado una declaración oficial, publicada en su sitio web para formalizar la venta de su marca Honor.

En el texto publicado podemos encontrar una serie de declaraciones y alusiones que marcan el contexto preciso en el que se realizó la transacción:

El negocio de consumo de Huawei ha estado bajo una tremenda presión últimamente. Esto se debe a la falta persistente de los elementos técnicos necesarios para mantener nuestro negocio de telefonía móvil.

Por lo tanto, Huawei Investment & Holding Co., Ltd. ha decidido vender todos sus activos comerciales de Honor a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Esta venta ayudará a los vendedores y proveedores de canales de Honor a superar este momento difícil.

Una vez que se complete la venta, Huawei no tendrá acciones ni participará en ninguna gestión comercial o actividades de toma de decisiones en la nueva compañía Honor.

Este movimiento ha sido realizado por la cadena industrial de Honor para garantizar su propia supervivencia.