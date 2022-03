WhatsApp Plus: ¿me pueden bloquear mi cuenta?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más importante a nivel mundial. Sin embargo, existen usuarios que prefieren utilizar versiones alternas de la plataforma para aprovechar algunas funciones.

Entre las versiones favoritas por los usuarios se encuentra WhatsApp Plus, un mod no oficial que goza de mucha popularidad en la comunidad geek.

A pesar de sus múltiples beneficios, WhatsApp Plus se encuentra en las posibles causas de un bloqueo temporal y definitivo de tu cuenta de WhatsApp, en el caso de que Meta lo vea pertinente.

¿Me pueden suspender la cuenta?

Si y no, todo dependerá del grado de sanción que WhatsApp te aplique.

Desde su plataforma de soporte, la aplicación de mensajería instantánea, señala lo siguiente:

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros e infringen nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación en el que se indica que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente”, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp o se sospecha que recopilas información de maneras inaceptables, lo que también se conoce como extracción de datos. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp o no dejas de extraer datos, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

Es decir, si tu sanción es temporal, pues aparecerá un reloj en la parte superior de cada chat donde se te indicará hasta cuando estas bloqueado dentro de la plataforma.

Puedes apelar las decisiones de la aplicación por correo electrónico, explicando tu caso, siempre y cuando tu sanción sea de suspensión temporal. Si es permanente no hay nada que hacer.

¿Entonces WhatsApp Plus es ilegal?

La propia plataforma alterna dice lo siguiente: “WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp Oficial, por lo que su uso es ilegal , en ocasiones la empresa de WhatsApp ha baneado temporalmente a los usuarios de WhatsApp Plus, y algunos desarrolladores enfrentaron problemas legales con la empresa de WhatsApp y tuvieron que dejar de desarrollar sus copias de WhatsApp plus, por lo que le recomendamos que utilice un número de teléfono diferente y lo utilice para WhatsApp Plus”.

Ante la obvia interrogante que surge sobre la seguridad de la aplicación, ellos explican: “Sí es seguro, WhatsApp Plus es una alternativa al WhatsApp oficial con características adicionales sin cambiar el código original, los desarrolladores de WhatsApp Plus trabajan en los mismos servidores que el WhatsApp oficial y los mensajes están encriptados por ambos lados sin posibilidad de decodificación. de cualquier desarrollador o de la empresa oficial de WhatsApp”.