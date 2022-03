WhatsApp cerrará cuentas desde el 31 de marzo: motivos y cómo evitarlo

¿Podría ser una pesadilla quedarse sin WhatsApp? Hemos vivido en meses recientes caídas de los servidores de Meta y cómo la aplicación se ha desconectado para sus millones de usuarios. Pero estando online y sin inconvenientes, pronto podrías ver cómo tu cuenta es cerrada por la compañía de redes sociales.

Y no estamos hablando de sanciones o suspensiones temporales. Meta planea cerrar de forma definitiva varias cuentas de la app de mensajería instantánea, poniéndole fin a la actividad en WhatsApp de miles de usuarios.

Desde este 31 de marzo, WhatsApp evaluará algunas cuentas y determinará si deben ser cerradas o no. A continuación, explicamos los motivos por los que un perfil podría ser eliminado para siempre.

Motivos por los que Meta cerrará cuentas de WhatsApp

El sitio web de El Comercio compartió una lista de casos en los que Meta cerrará cuentas de WhatsApp:

Si tu cuenta está inactiva por más de 120 días seguidos.

Cerrarán la cuenta de los que utilizan apps modificadas como WhatsApp Plus .

. Evaluará a los usuarios que realizan spam de forma seguida, ya sea creando listas de difusión o grupos para poder enviar un mensaje .

. Las cuentas de las personas que han sido bloqueadas por varios usuarios a la vez en menos de un día también serán penalizados.

también serán penalizados. Meta ya lo hizo en Facebook y ahora lo hará en WhatsApp: eliminará aquellas cuentas que compartan fake news .

. Las cuentas que envíen archivos con programas modificados serán bloqueadas.

Las razones por las que Meta podría cerrar una cuenta de WhatsApp resume exactamente lo que debemos hacer para evitar que nos pase. Usar la app, no utilizar programas modificados como Whatsapp Plus, no enviar spam, ser respetuoso con tus contactos y la comunidad en general y no difundir fake news.

Además, El Comercio publicó una lista de teléfonos inteligentes en los que WhatsApp dejará de funcionar desde el 31 de marzo, una mala noticia, por ejemplo, para usuarios que aún tengan los iPhones 6S, 6S PLUS y la primera versión del SE.

A continuación, los smartphones en los que no se podrá utilizar WhatsApp desde el final de marzo: