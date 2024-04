Pablo Álvarez se gradúa de astronauta: el primero en tres décadas para España

¡Es un día de fiesta para España! 30 años después de Pedro Duque el país europeo vuelve a tener un representante entre las estrellas. Pablo Álvarez, un joven originario de León, ha recibido sus alas para graduarse como astronauta este lunes 22 de abril de 2024 en una ceremonia celebrada en el centro de entrenamiento de Colonia, Alemania, convirtiéndose así en el primer astronauta español emanado de la Agencia Espacial Europea (ESA) en las últimas tres décadas.

Aquí en FayerWayer hemos seguido se cerca siempre las trayectorias de aquellas personas que han logrado conquistar este sueño de aspirar a llegar a las estrellas. Recordamos con especial cariño el caso de Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio, con su entrañable historia donde todo inició con una idea infantil y casi alocada para su momento, esperando con su madre un autobús.

Katya Echazarreta se convierte en la primera mexicana en viajar al espacio

Con Álvarez, encontramos algunas similitudes. Desde pequeño soñaba con explorar el cosmos y ese día será una realidad para su futuro cercano. Convirtiéndose así en un ejemplo de perseverancia y dedicación.

Pablo Álvarez y su sueño hecho realidad: convertirse en astronauta

El diario español de El País ha publicado un extenso e imperdible artículo sobre la hazaña del sujeto, quien no ha dudado en dar sus primeras declaraciones sobre este logro, regalándonos una postal cálida sobre el momento definitorio en donde se selló el destino por fin alcanzado por Álvarez:

“Recuerdo perfectamente que tenía cinco años y vivía en mi pequeño pueblo de las montañas en España. Me dijeron que solo 12 personas habían caminado por la Luna. Me parecieron muy pocas y ese día decidí que quería ser astronauta. Después cometí el error de dejar de creer que era posible. No fue hasta que vi el anuncio de la ESA de que buscaban nuevos astronautas que esa determinación volvió a mi cabeza y entendí que me tenía que presentar.”

Imagen: El País | Pablo Álvarez - Astronauta de España.

Al final Álvarez nunca abandonó su sueño y tras ser seleccionado por la ESA en 2022, se dedicó por completo a su preparación, pero cabe resaltar que no fue el único. Junto al campeón se graduaron otros cuatro astronautas europeos: Sophie Adenot de Francia, Rosemary Coogan de Reino Unido, Raphaël Liégeois de Bélgica y Marco Sieber de Suiza. La australiana Katherine Bennell-Pegg también se unió al grupo como parte de una colaboración con la agencia espacial de su país.

Qué sigue para el astronauta Pablo Álvarez

Los astronautas en formación han completado un programa de entrenamiento riguroso durante un año, abarcando desde conocimientos en naves espaciales y caminatas espaciales hasta ingeniería de vuelo, robótica, sistemas de soporte vital, supervivencia y formación médica. Incluso han aprendido ruso a un nivel básico.

Por el momento Pablo ha descartado el proyecto de apuntarse para ser candidato a las misiones Artemis a la Luna, pero su principal objetivo es formar parte de una misión a la Estación Espacial Internacional (ISS). Por la naturaleza de la agenda y proyecciones de la ESA su primera potencial misión espacial sería hasta el año 2026 cuando menos.

Será necesario esperar dos años o más para que Álvarez pueda viajar a las estrellas. Pero su historia en verdad resulta inspiradora.