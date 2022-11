En las misiones del espacio se lleva un hacha y un fusil: el ex astronauta Pedro Duque explica el porqué

El madrileño Pedro Duque fue el primer astronauta que viajó al espacio representando a su país, España: viajó con la ESA en 1998 y en 2003. Antes lo hizo otro nacido en tierras ibéricas, Miguel López-Alegría, pero con la NASA, como estadounidense.

Antiguo ministro de Ciencia e Innovación de su país, Duque conversó con el futbolista Joaquín en el programa Joaquín, el novato, de la cadena española Antena 3. Entre las curiosidades que contó el ex astronauta, está el que en las misiones llevan un hacha y un fusil.

La razón es bastante válida, pero impensable para cualquier aficionado al espacio: es parte de un kit de supervivencia, por si los astronautas caen accidentalmente en algún bosque.

Duque lo cuenta a un asombrado Joaquín:

“Hay de todo (en el kit de supervivencia). Hay comida, por supuesto. Deshidratada, compacta. Hay pastillas potabilizadoras, hay anzuelos y sedales, hay mantitas de papel de plata. Pero no he empezado por lo gordo: vas a ver lo gordo”.

“Hay un hacha para cortar árboles y prender fuego. El hacha en la nave Soyuz es la culata de un rifle que también llevas. Con balas explosivas por si te sale un oso”, explica Duque al futbolista del Real Betis Balompié.

Una misión espacial puede salir bien, cumpliendo con su destino, sus objetivos, tanto de ida como de vuelta. Pero también es posible que ocurran imprevistos, y para esto hay que estar preparados.

¿Cómo se va al baño en el espacio? La respuesta de Pedro Duque

El ex astronauta también explicó el incómodo método para ir al baño en el espacio, ante la pregunta de Joaquín “¿Cómo se suelta el lastre?”.

“Hay un baño para hacer pipí y caca. En el váter (en la Tierra) se utiliza la fuerza de la gravedad, que tira las cosas hacia abajo. Pero en el espacio, van hacia arriba. Entonces allí se utilizan instrumentos para manejar la fuerza de la gravedad, como son las corrientes de aire”, señala Duque.

“Tú imagínate la operación”, resalta el ex astronauta ante un sorprendido Joaquín.

Los astronautas deben superar un test previo en Houston para demostrar que son capaces de defecar de la manera idónea.

“Tienes que certificar que has hecho caca cinco veces en este sitio. En caso de que no superes la prueba, no puedes volar”.

Palabra de astronauta.