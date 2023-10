La dura historia del grupo de las 6: las primeras candidatas a ser astronautas de la NASA

“La NASA ha enviado tres mujeres al espacio. Dos son Arabella y Anita, ambas arañas. La otra es la señorita Baker… una mona”. Ruth Bates Harris escribió este informe para la agencia a principios de los años 70, demostrando la falta de diversidad en la selección de astronautas.

Para finales de la década, y con la apertura de la agencia en el tema, más de 1.500 mujeres solicitaron unirse a los programas espaciales. Solo quedaron 6.

Ellas fueron la astrofísica Sally Ride, la ingeniera eléctrica Judy Resnik, la geóloga y oceanógrafa Kathy Sullivan, la bioquímica Shannon Lucid y las doctoras Anna Fisher y Rhea Seddon.

Las 6 primeras astronautas de la NASA. Rhea Seddon, Anna L Fisher, Judith Resnik, Shannon Lucid, Sally Ride y Kathryn Sullivan.

En 1983, Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio, 20 años después que lo hiciera Valentina Tereshkova y un año más tarde que Svetlana Savitskaja, ambas de la Unión Soviética.

Pero la llegada del grupo de las 6 a la recta final del viaje al espacio no fue fácil. Esto lo contó Loren Grush en su libro The Six: The Untold Stories of America’s First Women Astronauts (Las 6: Las historias no contadas de las primeras mujeres astronautas de Estados Unidos).

Loren Grush conversó con la CNN por el lanzamiento de su libro, este año: “Teníamos el movimiento de derechos civiles. Teníamos el movimiento feminista., Era algo que la NASA ya no podía ignorar”.

Las preguntas incómodas y las burlas

La sociedad norteamericana, aunque reconoció el logro como necesario, no dejó de lado las expresiones sexistas. Un ejemplo que plasma Grush en su libro apunta a las preguntas hechas a Sally Ride una vez terminó seleccionada como la primera astronauta.

“Durante tus ejercicios de entrenamiento como miembro de este grupo, cuando había un problema, un pequeño fallo o lo que fuera, ¿cómo respondías? ¿Cómo lo tomabas como ser humano? ¿Llorabas? ¿Qué hacías?”, dijo uno.

Johnny Carson, el popular presentador de televisión, hizo bromas sexistas tras un lanzamiento pospuesto como: “Ride acaba de cancelar su vuelo en el transbordador espacial porque no quería que la vieran con el mismo traje durante seis días”.

Otra: el retraso ocurrió ante la incapacidad de Ride de “encontrar un bolso a juego para combinar con los zapatos espaciales”.

Sally Ride (Interim Archives/Getty Images)

Cuando se presentaron a las seis candidatas, se leyeron sus nombres uno a uno, con el estado civil, haciendo hincapié que estaban solteras. Los redactores incluían en sus descripciones edades, alturas y pesos, refiriéndose a ellas como “chicas” o “damas en el espacio”.

A Judy Resnik le preguntó Tom Brokaw, de NBC: “¿Crees que llegará el momento en el que habrá romance en el espacio exterior?”.

Todo esto, impensable hoy en día, cuando la NASA trabaja en la Misión Artemis para llevar a la primera mujer a la Luna. La seleccionada fue Christina Koch.

¿Cuáles fueron los logros del grupo de las 6 primeras mujeres astronautas de la NASA?

Sally Ride formaría parte de dos misiones espaciales, la STS-7 y la STS-41-G: falleció en 2012. Fue la primera referente LGTBI en la historia de la NASA.

Judy Resnik estuvo en dos misiones, la STS 41-D y la STS 51-L, muriendo en esta, el desastre del Challenger en 1986.

Kathy Sullivan, que participó en tres misiones, se convertiría en la primera mujer que caminó en el espacio, además de llegar al punto más profundo del océano, en la fosa de las Marianas.

Las primeras astronautas de la NASA. Sally Ride, Judith Resnik, Anna Lee Fisher, Kathryn Sullivan y Rhea Seddon.

Shannon Lucid (curiosamente nacida en China, durante una misión de sus padres, bautistas) voló cinco veces al espacio, siendo la única mujer estadounidense en la estación espacial rusa Mir.

Anna Fisher fue la primera madre en alcanzar el espacio: lo logró en 1984, cuando ya había tenido a su hija Kristin Anne (1983). Participó en tres programas principales: el Transbordador espacial, la Estación Espacial Internacional y el Proyecto Orión.

Rhea Seddon estuvo en tres vuelos espaciales, siendo comandante de carga de la STS-58.