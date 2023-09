Frank Rubio, el “náufrago del espacio”: ¿cuándo regresará el astronauta latino a la Tierra?

Frank Rubio debía estar seis meses en la Estación Espacial Internacional… y este jueves llegó al año. Una falla en la nave que lo traería de vuelta lo convirtió en el astronauta de la NASA con más días en el espacio.

¿Cuándo estará de vuelta en la Tierra el astronauta latino, hijo de salvadoreños?

Según lo previsto, tanto Rubio como sus compañeros Sergei Prokopiev y Dmitri Petelin retornarán a la Tierra el 27 de septiembre. El grupo habrá pasado 371 días en órbita, para ese entonces.

Ninguno romperá el récord absoluto de días en el espacio: este honor lo tiene el soviético Valeri Poliakov, que estuvo 437 días en la estación Mir, entre 1994 y 1995.

Sin embargo, tampoco estaba en los planes de Frank Rubio lograr esto.

“Una mezcla de emociones” para Frank Rubio

Francisco Carlos Rubio, nacido el 11 de diciembre de 1975 en Los Ángeles, California, es hijo de salvadoreños. Teniente coronel del Ejército de Estados Unidos y médico cirujano, quedó seleccionado por la NASA como miembro del grupo 22 de astronautas en 2017.

El astronauta llegó a la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre de 2022, junto con Prokopiev y Petelin, en una cápsula Soyuz.

No obstante, como explicó la agencia rusa Roscosmos, la nave sufrió un desperfecto, y para ser reparada tendrían que pasar varios meses más. Así que la misión de Rubio y sus compañeros se extendería más de 6 meses.

Esta semana, Rubio explicó sus sensaciones al superar el récord de la NASA, establecido por Mark Vande Hei, que era de 355 días.

“Esta es mi primera misión, lo cual es increíble, por el hecho de que duró mucho tiempo”, afirmó el astronauta latino. “He experimentado una mezcla de emociones, una montaña rusa de emociones, porque profesionalmente fue un desafío increíble, increíblemente gratificante”.

Las dificultades del astronauta en el espacio

Admitió Rubio que, si le hubiesen ofrecido pasar tanto tiempo en la Estación Espacial Internacional inicialmente, hubiera rechazado la misión. El astronauta es casado y tiene cuatro hijos.

“Una cosa que he tratado de hacer, y espero haber logrado (ciertamente no lo he hecho perfectamente) es mantener una actitud positiva y estable durante toda la misión, a pesar de los altibajos internos”, señaló el médico cirujano.

Frank Rubio durante su caminata espacial Noviembre de 2022

“Intentas concentrarte simplemente en el trabajo y en la misión, y mantenerte firme. Porque, en última instancia, todos los días tienes que presentarte y hacer el trabajo aquí, en este entorno tan implacable”.

La cuenta regresiva para el retorno del “náufrago del espacio” está más cerca de su final. Frank Rubio volverá pronto a casa.