¿Qué pasa cuando las astronautas menstrúan en el espacio?

Grandes mujeres han viajado más allá de la Tierra y son recordadas por sus logros en órbita. Valentina Tereshkova, Ellen Ochoa, Sally Ride, apenas tres nombres que representan el legado femenino en el universo. Pero, ¿nos hemos preocupado por saber qué pasa cuando menstrúan en el espacio?

La NASA planea volver a la Luna con el programa Artemis, con el que tiene trazado en su hoja de ruta el objetivo de llevar a la primera mujer a la superficie de nuestro satélite natural, considerando todos los aspectos de salud.

Curiosamente y por mucho tiempo, como recuerda el reporte del sitio web de Mega Noticias, la menstruación y la supuesta inestabilidad psicológica fueron argumentos machistas para que las mujeres no pudieran viajar al espacio.

Resolviendo el misterio, nos preguntamos si el periodo es un impedimento o puede ser una razón para que una misión espacial fracase, recordando el éxito que han tenido muchas astronautas o anécdotas desagradables, como cuando cuestionaron a Sally Ride y preguntaron si 100 tampones eran suficientes para un viaje de una semana.

¿Qué pasa cuando las astronautas menstrúan fuera de la Tierra?

Investigaciones han demostrado que menstruar en gravedad cero no es muy diferente a cómo ocurre en nuestro planeta, ya que la falta de fuerza de gravedad no produce ningún cambio y la sangre no sale flotando del traje ni se devuelve hacia el útero, como algunas personas han teorizado.

Jessica Watkins La astronauta puede convertirse en la primera mujer en llegar a la Luna, como parte del Programa Artemis de la NASA. (NASA/NASA via Getty Images)

También está comprobado que las astronautas son enviadas al espacio con tampones o toallitas sanitarias. El problema que gira en torno a este tema es que la tecnología desarrollada no es la suficiente para poder tratar la sangre.

El informe pone como ejemplo el sistema de manejo de residuos líquidos de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), que no está diseñado para poder filtrar la sangre, por lo que si una mujer menstrúa, debe tener cuidados especiales y usar filtros determinados para no dañar la máquina que les permite reciclar líquidos y tener agua potable.

Samantha Cristoforetti, conocida por ser la primera astronauta en subir videos a TikTok desde la ISS, dijo que esa era la razón por la que la mayoría de las astrónomas enviadas a la Estación deciden parar la menstruación con anticonceptivos hormonales. Los expertos lo consideran una estrategia relativamente segura.