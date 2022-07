Emociones al límite en el último capítulo del manga de Dragon Ball Super: Goku neutraliza a Gas con esta impresionante técnica

El arco de Granola ha resaltado por ofrecer emociones sin límites a quienes somos fanáticos de Dragon Ball Super, y seguimos mensualmente el manga. La participación de Bardock, los poderes de Granola y Gas, y el nivel que alcanzaron Goku y Vegeta nos han dejado sin aliento a lo largo de estos 19 capítulos.

Los Guerreros Z vienen enfrentando amenazas diferentes a todo lo que habíamos visto con anterioridad en Dragon Ball. Es cierto que el nivel de poder y las habilidades para las artes marciales siguen importando. Pero lo más reciente escala un peldaño en la dificultad de los villanos.

En el arco de Granola: El Sobreviviente, sucede algo similar a lo que ocurrió con Moro; ni siquiera con el Ultra Instinto o el Ultra Ego basta para eliminar a un adversario. Tanto Goku como Vegeta tienen que encontrar herramientas diferentes jamás antes vistas para evitar ser exterminados.

Y ciertamente Goku lo ha entendido, pues para el caso del villano del arco argumental actual, Gas, ha aplicado una sorprendente técnica que le vimos por primera vez contra Moro.

Sin embargo, esta técnica no es suficiente para acabar con Gas, ya que solo ayuda para que Granola (al parecer) del el golpe final.

La sorprendente técnica de Goku

Durante la pelea contra Moro, Goku ejecutó una transformación verdaderamente colosal. Se trató, en ese momento, de una especie de gigante de luz que sobresale de su cuerpo normal. Bajo esta modalidad se incrementa las fuerzas de forma descomunal, haciendo que el rival no tenga chances de evitarla.

Goku

En el medio de la batalla contra Gas, durante el episodio 86 de Dragon Ball Super, la situación se torna insostenible y de la nada aparece un parcialmente recuperado Granola.

Entonces, Goku acude a esta técnica de gigante de luz para poder distraer al villano mientras Granola prepara un ataque certero para neutralizar a Gas.

Es así como el saiyajin, mientras parecía estar derrotado en el suelo, se levanta desde su ki y hace salir a este gigantesco ser de su interior para atrapar a Gas y lanzarlo lo más lejos posible. Todo este proceso es preparado por Goku para que Granola dispare y así termine con la batalla.

Goku

De forma sorprendente el ceresiano lo hace, pero especifica que no mató a Gas, sino que le propinó un ataque para dejarlo inconsciente por varios días. Confiesa que ya no quiere más venganzas y le pide a los del ejército de los Heata que se vayan lejos y no se vuelvan a cruzar en su camino.

Gas queda tirado en el suelo y aunque pareciera estar simplemente derrotado, no sabemos si todavía le queda algo de energía para seguir peleando. El #86 del manga de Dragon Ball Super lo puedes leer en el siguiente enlace.