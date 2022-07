Así de brutal sería el aspecto de Granola si lo hubiesen diseñado para Dragon Ball Z en 1990

El arco más reciente de Dragon Ball Super, desarrollado actualmente en el manga, nos presentó a un guerrero brutal con una sed insaciable de venganza: Granola. Su planeta fue invadido por los saiyajines bajo las órdenes de Freezer y por lo tanto quiere acabar con el conquistamundos y cualquier vestigio que quede de la raza de guerreros.

Esta particularidad nos dice que Granola existió durante todo el tiempo que estuvimos viendo Dragon Ball Z. La cuestión es que, como no tenía el poder suficiente para derrotar a Freezer y no sabía de la existencia de los saiyajines, se quedó bajo las sombras.

De hecho, el arco que cuenta su historia nos muestra que Granola era un niño cuando Bardock salvó su vida y la de Monite (el namekiano de Cereal). Entonces, este sobreviviente debería tener una edad cercana a la de Vegeta y seguramente es mayor que Goku.

El aspecto de Granola en Dragon Ball Z

Por este curioso motivo, un ilustrador que cita Alfa Beta Juega dibujó a Granola al mejor estilo del viejo Dragon Ball Z y lo publicó en su cuenta personal de Reddit.

En el dibujo se aprecian las sombras del rostro y la tonalidad de los colores del característico estilo del 2D que tanto extrañan los fanáticos más puristas de Dragon Ball Z. Una de las cosas que más se quejan normalmente es la implementación del CGI en cada uno de los productos actuales de la serie.

Granola es poderoso, pero ¿más que Goku?

Lo dudamos. De entrada tenemos que dejar esto en claro para no enardecer a las masas que levantan la bandera de Goku (no los criticamos, somos parte de este grupo). Pero tampoco podemos desestimar al que piensa diferente y explicamos por qué probablemente, al menos por ahora, Granola no podría ser mejor que el saiyajin criado en la Tierra.

En primer lugar, si bien Granola es un guerrero noble y de buenas intenciones -aunque haya sido un mercenario- obtuvo sus poderes a través de un deseo de Shenlong. Goku, que por ahora lo iguala o al menos se le acerca bastante, fue cosechando cada escalón del nivel en el que se encuentra, donde está, además, perfeccionando el Ultra Instinto.

Granola, al obtener los poderes a través de un deseo, es decir: de golpe, no tuvo tiempo para acostumbrar su cuerpo a tanta fuerza junta. Esta situación es muy parecida a la de Freezer cuando alcanzó la transformación Golden.

El conquistamundos llegó a la transformación por entrenamiento, pero una vez que la alcanzó fue de inmediato en contra de los saiyajines para eliminarlos, en lugar de acostumbrar su cuerpo al nuevo nivel de batalla.