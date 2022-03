Thor: Love and Thunder: Filtran el traje dorado que usará el dios del trueno en la película

Oh my god, dijiste luego de leer el título. Se ha filtrado el glorioso traje dorado que portará Chris Hemsworth en Thor: Love and Thunder, la cuarta película del dios del trueno de Marvel Studios.

También llamada Thor 4 tras Thor, Thor: Un Mundo Oscuro y Thor: Ragnarok, la cinta será el tercer largometraje de Marvel que se estrene en 2022, luego de Morbius este 1 de abril, que pertenece al universo Marvel-Sony, y Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 6 de mayo, que será la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en estrenarse este año.

El sitio web de CinemasComics ha publicado una imagen filtrada de una figura de acción de Thor, parte del merchandising que ofrecerá Marvel por la cinta, y en la que vemos al hijo de Odín con la armadura dorada, recordada y aclamada por los fans del dios del trueno.

Armadura dorada de Thor (cinemascomics)

No es una imagen oficial ni fue publicada por el gigantesco estudio, pero es un buen indicio de lo que veremos en la película. Marvel ha sido muy cauteloso a la hora de filtrar información sobre Thor 4, especialmente porque todos los esfuerzos y la atención del público parecen estar sobre Doctor Strange 2.

¿Qué se sabe de Thor: Love and Thunder?

El Dios del Trueno volverá a ser el protagonista en Thor: Love and Thunder, la cuarta cinta del personaje en el MCU y que se estrena el 8 de julio de este año. En ella, según todas las pistas, tendremos una trama con viajes en tiempo, muy al estilo de lo que mostraron en Avengers: Endgame, la película que se encargó de establecer las reglas de viajes temporales.

Chris Hemsworth encabeza el reparto en el que destacan Natalie Portman como Jane Foster, la nueva portadora del Mjölnir, Tessa Thompson como Valkiria, Jaimie Alexander como Lady Sif, el ganador del Óscar a Mejor Actor por su papel principal en Gladiador, Russell Crowe como Zeus, entre otros.

Además, los Guardianes de la Galaxia formarán parte del filme. Chris Pratt volverá como Peter Quill/Star-Lord, Pom Klementieff como Mantis, Karen Gillan como Nebula, Vin Diesel como Groot y Dave Bautista como Drax.

El villano del largometraje será el galardonado actor Christian Bale, en el papel de Gorr El Carnicero de Dioses, y como invitados especiales destacan Matt Damon y Melissa McCarthy, quienes serán actores de teatro dentro de la entrega, como un ficticio Loki y una falsa Hela, respectivamente.

La presencia de los Guardianes, el regreso del martillo de Thor y el villano del largometraje, Gorr, también aumenta la expectativa sobre ver viajes en el tiempo, especialmente luego de lo ocurrido en la serie Loki.