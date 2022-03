Doctor Strange en el Multiverso de la Locura sería la cuarta película más larga del MCU

Durante meses la especulación ha estado al límite con respecto a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, conocida en América Latina como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

La cinta parece llamada a conectar los hechos vistos en las series exclusivas de Disney Plus, como WandaVision, What If... y Loki.

Así como también podría ser una secuela espiritual de Spider-Man: No Way Home, en donde las piezas parecen ordenadas para finalmente iniciar la parte interesante de esta fase actual del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Debido a ello existen toneladas de teorías, rumores y anhelos en torno a la película, por lo que cualquier detalle filtrado y prácticamente confirmado se convierte en oro molido.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura será larga, muy larga

Desde Brasil surgió hace poco una filtración que parece 100% accidental, en donde el sitio para compra de boletos para funciones de cine, Ingresso.com terminó publicando la duración final de la película.

La publicación desapareció casi de inmediato, pero sitios como CBR lograron capturar la información liberada antes de que fuese borrada.

Ingresso

Como podemos observar en la publicación actual señala que la duración de la nueva cinta de Doctor Strange sería de cero minutos.

Pero al momento de surgir la filtración original el sitio indicaba que la duración del filme sería de 148 minutos, o sea 2 horas con 18 minutos, exactamente lo mismo que Spider-Man: No Way Home.

Bajo tal nivel de extensión Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se posicionaría como la cuarta cinta más larga de todo el MCU.

Esto quiere decir que Avengers: Infinity War, Eternals y Avengers: Endgame se mantendrían como las producciones de Marvel que exigen mayor tiempo de su audiencia.

Pero aún así la cinta de Doctor Strange será considerablemente larga, aunque, tomando en cuenta todo lo que tienen por narrar y resolver es completamente comprensible que dure tanto tiempo su trama.

Sin embargo es necesario tomar con altas reservas esta filtración, ya que habría sucedido a mitad del mes de marzo de 2022. Periodo en el que se sabe públicamente que se siguen filmando escenas extras para el corte final.

De manera que lo más probable es que el sitio en algún punto se haya equivocado con la extensión de tiempo, o simplemente haya repetido el dato de la cinta de Spider-Man.

Pero para poder corroborar o desmentir esto será necesario esperar un buen rato, ya que la cinta estrena el 6 de mayo de 2022.