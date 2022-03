Marvel: ¿Es Doctor Strange el nuevo Iron Man o la nueva estrella del MCU? Kevin Feige responde

Con el adiós de Tony Stark en Avengers: Endgame y el protagonismo que tomó Doctor Strange desde Infinity War, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) ya empezaban a hacerse la idea de que el hechiero pasaría a ser el personaje más importante del MCU tras la triste partida de Iron Man.

Esa idea fue confirmada recientemente por el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, quien públicamente catalogó a Benedict Cumberbatch, el actor que interpreta a Strange, como “el ancla” del Universo Cinematográfico, especialmente luego de las salidas del Hombre de Hierro y del Capitán América de Steve Rogers.

Durante un discurso, citado en ScreenRant, para celebrar que Cumberbatch recibió una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, Feige compartió sus felicitaciones con el intérprete, a quien reconoció como el hombre ideal para ser Doctor Strange desde el principio.

El productor recordó que el actor londinense de 45 años siempre supo que iba a ser Stephen Strange: “Recuerdo que nuestra primera reunión fue organizada como general, y queríamos presentarle este gran personaje, y antes de que pudiéramos, dijo ‘Cuéntame sobre Doctor Strange’, porque lo sabía. Sabías lo que podía ser esto y siempre vio el tremendo potencial de este personaje”.

“Benedict (Cumberbatch) ha convertido a este personaje en un ícono, apareciendo en tres históricas de las seis mejores películas de todos los tiempos. Por eso, te has convertido en el ancla del Universo Cinematográfico de Marvel y el único actor capaz de guiarnos a través de la locura del Multiverso”, destacó Feige.

JJ Abrams, Benedict Cumberbatch y Kevin Feige

Doctor Strange vuelve en el Multiverso de la Locura

Los comentarios de Feige son, por supuesto, en referencia a la próxima secuela Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrena el 6 de mayo de 2022 y que seguramente tendrá funciones especiales de preestreno el 4 y el 5.

Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata, Rachel McAdams como la doctora Christine Palmer, Benedict Wong como Wong, Chiwetel Ejiofor como Mordo, y Xochitl Gomez como América Chávez encabezan el elenco de la película, en la que también aparecería Patrick Stewart como el Profesor X y Tom Cruise como Superior Iron Man, entre otros actores.

Dirigida por Sam Raimi, la secuela de Doctor Strange contará con otros personajes. El monstruo Gargantos y Rintrah ya aparecieron en los adelantos, y también se rumora que podrían sorprender al público con Sleepwalker, D’Spayre, y que el círculo de los Illuminati sería completado por el Hulk de Eric Bana, Monica Rambeau y Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantástico y quien abriría la puerta del MCU a los Cuatro Fantásticos.

A continuación, el espectacular tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.