De otro universo: Así son las recién lanzadas New Balance 993 ‘Interstellar’

New Balance 993 “Interstellar”

Fundada en 1906 en Boston, Massachusetts, New Balalnce es una marca de calzado deportivo que ha sabido mantenerse vigente gracias a sus modelos de running y a su compromiso con la producción local, con fábricas en países como Reino Unido o Estados Unidos. Ahora, la última creación de la reconocida marca son las nuevas New Balance 993 “Interstellar” Made in USA.

Hablamos de una silueta con un estilo clásico de la compañía de calzado, pero con una evidente inclinación por el morado que las vuelven un diseño completamente de otro mundo.

Las New Balance 993 ‘Interstellar’

Esta nueva silueta de las 993, que originalmente se lanzó en 2008, destaca por su construcción en malla y ante, ofreciendo una combinación ligera para el uso diario y también para quienes las buscan para hacer running.

Además, tal como adelantábamos, este modelo mantiene un diseño simple pero impactante. ¿La razón? Su predominio del color morado o púrpura que se complementa con tonos oscuros de “dark mercury” en la malla y acentos en blanco en la mediasuela y la icónica N lateral, además de detalles en crema en los cordones, combinación que además añade un toque retro con pinceladas amarillas en la zona trasera de la entresuela. Las lengüetas, en tanto, se destacan por su color crema y la leyenda “New Balance Made in USA” escrita en ellas.

Como era de esperar, las New Balance 993 “Interstellar” también incorporan novedades en cuanto a tecnología de calzado deportivo, rescatando características de sus predecesoras, las 991 y 992, e incluyendo la mediasuela Abzorb, la amortiguación Acteva y una suela de goma con talón Ndurance para mejorar la durabilidad.

Con todo, las New Balance 993 “Interstellar” se lanzaron el pasado jueves 2 de mayo en el sitio web oficial de New Balance y también en tiendas minoristas seleccionadas a un valor de venta de USD $210.