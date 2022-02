Doctor Strange in the Multiverse of Madness: nuevo tráiler revela la llegada de los Illuminati y del Profesor X al MCU

“Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces, comienza la pesadilla”. Esa frase inicial abre el telón del nuevo tráiler oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y la conclusión vuelve a ser la misma tras lo revelado anteriormente. el Multiverso de la Locura es realmente terrorífico.

Durante el Super Bowl LVI, Marvel Studios lanzó un spot y un tráiler oficial de la secuela de Doctor Strange, la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) más esperada del año. También hay un nuevo póster.

El adelanto es tan completo que parece que con el contenido de este clip de 2:16 entendemos todo lo que veremos en la película. O quizás no entendemos nada de lo que vemos.

Stephen Strange parece ser el señalado, el culpable de la apertura de otro universo o de abrirle la puerta al multiverso tras los eventos en Spider-Man: No Way Home. Wong, su aliado, parece estar en su contra, decepcionado por sus acciones.

El hechicero busca ayuda en Wanda Maximoff, ahora convertida en la Bruja Escarlata, que parece tener toda la pinta de que se convertirá en antagonista. En el camino, también se cruza con América Chávez, a quien finalmente vemos en acción con sus poderes.

Otros detalles del tráiler que llamaron la atención fueron las variantes zombis de algunos personajes, presentados en la serie animada What if...? y que ahora se muestran de forma más terrorífica en live-action.

A mitad del tráiler, Strange se encuentra con Mordo, en lo que parece ser una “detención”. “Lo siento, Stephen. Tu profanación de la realidad no quedará impune”, le dice al protagonista, y justo después, una especie de esposas de alta tecnología atrapan las manos del antiguo hechicero supremo.

Juzgado... ¿por los Illuminati y Profesor X?

El Doctor Strange es conducido a través de lo que parece ser una instalación que pertenece a quien lo arrestó. Acá empezábamos a preguntarnos si la Autoridad de Variación Temporal (TVA), que debutó en la serie Loki y que se encarga de neutralizar las amenazas multiversales, estaba detrás de esta especie de tribunal.

Un escuadrón de drones con tecnología Stark, muy parecidos a Ultrón, escoltan a Stephen Strange hasta la sala donde será cuestionado. Allí, lo están esperando los Illuminati.

Doctor Strange frente a los Illuminati

¿Cómo podemos deducir casi todos que son los Illuminati? Tras escuchar la voz de Sir Patrick Stewart y ver su calvicie por detrás. Y si hay alguna duda: Stewart interpreta al Profesor X, Charles Xavier, en la saga X-Men y su llegada al MCU es la gran noticia que deja este tráiler.

Doctor Strange y Doctor X

Los Illuminati en Marvel Cómics son un grupo supremamente poderoso de superhéroes encargados por su fundador, Tony Stark, de proteger colectivamente el universo. En esta versión, parece que el mandato se ha ampliado para incluir la protección de todo el multiverso. Los miembros en el MCU, por ahora, permanecen mayormente en secreto, pero parecería lógico que Mordo sea uno de ellos.

Hay rumores de que Tom Cruise intepretará una variante de Iron Man en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y que el círculo de los Illuminati sería completado por el Hulk de Eric Bana, Monica Rambeau y Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantástico.

Doctor Strange 2 no solo le abriría la puerta a los X-Men al MCU, sino también a Los Cuatro Fantásticos, los dos grupos de superhéroes más esperados por los fans.

El viernes 6 de mayo de 2022 será el estreno internacional de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Probablemente, cuente con fechas de preestreno al igual que Spider-Man: No Way Home.

A continuación, el impactante tráiler: