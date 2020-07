Fuerza Espacial cambia de logo y todavía parece plagio de Star Trek

¿Han visto Space Force? la serie original de Netflix que se burla de la ocurrencia de la presente administración de Donald Trump de crear esta Fuerza Espacial que existe en la vida real.

Como documento de burla sobre los alcances inimaginables de lo absurdo la producción no tiene desperdició alguno. Pero a veces la ficción simplemente no es tan grande como la realidad.

Desde el arranque formal de la Fuerza Espacial se venía criticando prácticamente cualquier aspecto sobre la institución.

Pero tal vez el mayor objeto de observaciones, burlas y memes fue su logotipo original, que simplemente parecía sacado de Star Trek:

En enero de este año se mostró la imagen oficial de la Fuerza Espacial y fue cuestión de medio año para que se decidieran a cambiar todo por completo y lanzar un nuevo logo.

A través de sus redes sociales oficiales la Space Force ha mostrado su nueva insignia. Y debemos decir que luce mejor que la primera. Pero las semejanzas no se han ido:

Today we are proud to showcase the Space Force logo to the world. Over the next few hours, we will share the history and legacy of our new logo. pic.twitter.com/tKe8QCWEiG

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) July 22, 2020