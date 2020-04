El nuevo servicio de streaming HBO Max anuncia "Hot Dog", un nuevo reality show de peluquería canina

La nueva serie del nuevo servicio de streaming HBO Max será un reality show de competencias sobre peluquería canina, con toques de comedia.

Hace ya algún tiempo se anunció el nuevo proyecto de servicio de streaming de WarnerMedia, HBO Max. Ya hay varios programas confirmados como "originales", aunque la parrilla programática está principalmente formado por programas guionizados. Sin embargo, uno de los nuevos shows anunciados es un programa de televisión de realidad, o más conocido como reality show.

Se trata de "Hot Dog" (nombre tentativo), una serie que se centra en peluquería canina. El proyecto ya tiene luz verde, y contaría en un principio con 12 episodios para una primera temporada.

HBO Max estaría disponible desde mayo para suscripciones directas desde su sitio web y también mediante suscripciones asociadas a través de Charter Communications. La plataforma ofrece un amplio catálogo de programas y películas antiguas, y también contenido nuevo y exclusivo. Entre su contenido disponible destaca la popular serie Friends, que causó una gran polémica cuando fue retirado del catálogo de Netflix. HBO Max ya había estado en conversaciones para producir una reunión del elenco, sin embargo fue anunciado que se suspendió debido al coronavirus.

Hot Dog

Según el sitio web Deadline, la nueva serie "Hot Dog" tendrá tonos de comedia. Será un reality show de competencia. Sus productores ejecutivos son Nicolle Yaron en conjunto con Jax Media. Entre sus proyectos anteriores destaca su participación en el popular programa de competencia de canto The Voice. Cada capítulo tendrá una duración de 30 minutos. Aún no cuenta con fecha de estreno.

El programa sería el primero de una serie de reality shows planeados para el servicio de streaming. Existen dos proyectos del mismo género llamados The Greatest Space y Legendary. El trío de programas formarán parte del catálogo de originales de HBO Max, que también estrenará 3 proyectos de la productora Bad Robot, de JJ Abrams.

WarnerMedia ha estado anunciando proyectos para su nuevo servicio de streaming por meses, aunque aún no está disponible. Tendrá un precio de US $14.99 mensual, convirtiéndolo en uno de los más caros en su categoría. Sin embargo, planean estrenar a lo grande, con un catálogo muy extenso. Entre algunos de sus títulos se incluyen programas como The Big Bang Theory, The West Wing, Pretty Little Liars, Rick and Morty, Adventure Time, Game of Thones y más.