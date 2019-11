Tiembla Netflix y Disney+: HBO Max prepararía una reunión de Friends

HBO Max estaría en charlas para producir un especial que reúna a todo el elenco de su serie exclusiva Friends. Una carta demoledora en la guerra de streaming.

Cuando Warner anunció su nuevo servicio HBO Max a todos nos quedó claro que buscaba competir directamente contra Netflix y Disney Plus. Contar con el respaldo de casi todo el catálogo del canal de cable que nos dio Game of Thrones no es poca cosa. Pero muchos se sienten tentados a contratarlo sólo por la exclusividad de una serie legendaria: Friends.

Lo que nadie esperaba es que aparte de las 10 temporadas en HBO Max también tuvieran el plan el producir nuevo contenido con el elenco original de la serie.

¿Adiós Netflix?: HBO Max anuncia su precio y todo su catálogo de lanzamiento Compartimos una lista con todas la producciones que tendrá HBO Max en su periodo de lanzamiento. Desde Friends hasta Game of Thrones, por un precio muy accesible.

Pero según reportan los chicos de Variety un especial de reunión sin guión con todos los actores de Friends está realmente en proceso de producción para HBO Max.

Se supone que justo ahora la gente de WarnerMedia se encuentra en conversaciones con los miembros del reparto original Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer para aparecer en este especial junto a los cocreadores de la serie, el buen David Crane y Marta Kauffman.

Falta que todo se confirme de manera oficial, pero la publicación asegura que a final de cuentas harían un especial de reunión sin guión. Esto quiere decir que no será un episodio canónico de la Friends.

Sino que tal vez el elenco se reuniría con los creadores de Friends para recordar historias y recuerdos sobre su experiencia en la diez temporadas.

Se confirma que HBO MAX llegará México y toda América Latina Se ha confirmado que llegará el servicio de streaming de HBO MAX a toda América Latina, pero por el momento parece que no llegará a Brasil.

Todo esto surge a pocas semanas de que Jennifer Aniston estrenó su cuenta de Instagram con una foto donde todos los actores aparecen juntos.

Lo que ya no luce como una mera casualidad.