Apple TV+ es la nueva plataforma de suscripción y streaming contra Netflix

Apple ya tiene su propio Netflix. Disney+ tendrá competencia seria.

Se ha cumplido el vaticinio. Los rumores eran ciertos. Apple se decide a competir contra Netflix y ha presentado su nuevo servicio de streaming: Apple TV+.

Este 25 de marzo de 2019 en su keynote "Show Time" los chicos de Cupertino presentaron su nueva plataforma y ahora por fin comprendemos por qué tardaron tanto en hacer oficial el movimiento.

Desde hace bastantes meses se hablaba de que Apple lanzaría un servicio de entretenimiento vía streaming. Varias producciones exclusivas comenzaron a filtrarse en la prensa.

Desde una resurrección animada de Snoopy hasta la afirmación de un evento magno con un montón de famosos. Pero hacía falta la confirmación de la propia compañía. Hasta ahora.

Qué es un servicio para Apple TV+

Hoy podemos confirmar la veracidad de esos reporte previos y conocer las cualidades de este nuevo servicio. De hecho la presentación inició literalmente con Tim Cook explicando qué es un "servicio".

Revelando que para su plataforma han decidido utilizar la misma filosofía que con sus productos. Fáciles de usar, con curaduría, diseñado para compartirse y con entornos seguros.

El primer ejemplo de ello fue su nuevo Apple News+. Luego mostró su tarjeta de crédito Apple Card y mostró una nueva era para su Apple TV, con Apple Channels. Pero el plato fuerte fue Apple TV Plus.

Qué es Apple TV+: un montón de famosos que no han grabado nada

Se cumplieron los rumores. Y Tim Cook dio pie a un emotivo video de presentación donde vimos a un montón de cineastas famosos. Steven Spielberg, J.J. Abrams, Sofia Coppola, Jennifer Aniston, M. Night Shyamalan y un montón más.

Pero el escenario reventó cuando Steven Spielberg subió al escenario y comenzó a mostrar su producción. Lo mismo sucedió con cada uno de los presentes en el audiovisual y algunos otros extras, como Steve Carell. Estos son los shows presentados:

Steven Spielberg – Amazing Stories: una versión resucitada del show clásico que se estrenó hace 93 años. Ahora con el ojo del cineasta legendario.

Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon – The Morning Show: no hay muchos detalles sobre este programa pero parece será una comedia con trama detrás de cámaras para la producción de un programa matutino. Encaminada a mostrar personajes con perspectiva de género y mujeres empoderadas.

Jason Momoa y Alfre Woodard -show sin nombre: se sabe que será una historia de ciencia ficción pero no hay muchos detalles. Ni siquiera una imagen de referencia.

Kumail Nanjiani – Little America: será una serie antológica con historias sobre inmigrantes que llegan a vivir a Estados Unidos. Parece que será la Master of None de Apple TV+.

Sesame Street – The Helpsters: Plaza Sesamo tendrá un nuevo programa enfocado en enseñar a niños habilidades de programación y trabajo en equipo.

JJ Abrams y Sara Bareilles – Little Voice: una propuesta dramática y musical sobre una mujer dedicada a la composición melódica que busca encontrar su voz y definir su personalidad en la ciudad de Nueva York.

Oprah Winfrey – Toxic Labor: un documental sobre acoso en el trabajo. En paralelo hará otra serie enfocada en salud mental.

Y justo cuando parecía que no habría ni un sólo fotograma sobre estos programas la compañía nos voló la cabeza con un espectacular teaser de todos los shows. Aquí en galería:

Galería de programas en la plataforma:

Igual que Netflix Apple TV+ podrá verse en línea o fuera de línea. No tendrá anuncios. Este otoño iniciará el servicio. Se integrará dentro de la plataforma de Apple TV.

Cada mes agregarán un nuevo programa exclusivo que sólo podrá verse a través del servicio. Pero el precio es algo que no dijeron.

La disponibilidad en América Latina también es una duda relativa. Aunque mientras hablaron de la expansión de Apple TV se habló de su crecimiento a 100 países más en septiembre.

Las fechas coinciden. Así que la esperanza es elevada para ver el servicio acá en estos lados del continente.