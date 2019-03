Show Time: cómo ver la keynote del nuevo servicio de streaming de Apple

Llega un momento determinante para Apple. Durante meses corría el rumor de que la plataforma preparaba una plataforma de streaming para competir contra Netflix. Pero nunca existió una confirmación oficial. Hasta ahora con esta keynote.

Con el anuncio de este evento, bajo el título de "Show Time", la única conclusión obvia es que Tim Cook y su gente está por presentar al fin su nuevo servicio. La expectativa es más que elevada y cualquier fan de Apple querría ver este suceso.

It’s show time. Tune in March 25th at 10 a.m. PT to watch our #AppleEvent live on Twitter.

— Apple (@Apple) March 20, 2019