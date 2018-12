Pila de Oro 2018: Vota por la mejor película del año

No, no nominamos a Black Panther. #SorryNotSorry

¿Cuál es la mejor película de 2018 para nuestros lectores? Ha llegado el momento del siguiente round en las votaciones de este año.

Hace 24 horas lanzamos nuestros candidatos a la Pila de Oro 2018 para la Mejor Serie. Ahí la competencia está bastante reñida.

Pero por fortuna para el caso del cine parece que será un duelo más variado, menos polarizante y más geek, nerd y tecnológico que en otros años.

Aquí nuestras elegidas:

Ready Player One

Steven Spielberg nos demostró que aún tiene mucho por contarnos. Su adaptación de esta novela de culto es un auténtico festín visual para la comunidad Geek.

Podría ser considerado como el más grande Fan-Fiction de todos los tiempos. Y resulta imperdible particularmente para todos los amantes de los últimos 30 años del siglo XX.

Deadpool 2

Más ridícula, más absurda, más violenta, más hilarante. Deadpool 2 tal vez no tuvo el factor sorpresa de la primera película. Pero es una secuela bastante entretenida que ha demostrado perdurar y sobrevivir más allá del furor de su estreno.

La irreverencia del personaje y la flexibilidad de sus reglas narrativas permite romper varias convenciones del género de superhéroes para regalarnos una historia que sólo podría ser protagonizada por el mercenario bocazas.

First Man

Fue un fracaso de taquilla. Pero un éxito arrasador con la crítica. Una película biográfica sobre Neil Armstrong; con mayor enfoque y peso dramático sobre otros elementos fuera de aquel acto que lo convirtió en leyenda parecía imposible.

Pero resultó ser algo casi posible. Damien Chazelle como director tiene mucho camino por recorrer para ser un director grande. Pero aquí logra cumplir con lo mínimo necesario para regalarnos una historia conmovedora y casi documental. Encima tiene algunas de las mejores actuaciones del año.

The Shape of Water

Sí, sí. Aquí hay una concesión peculiar. Técnicamente The Shape of Water tuvo su estreno "formal" en festivales a finales de 2017. Pero no llegó a salas comerciales, ni América Latina, hasta enero de 2018.

Aquí Guillermo del Toro nos regaló una historia romántica muy retorcida, nostálgica; llena de ciencia ficción y de verdadero amor por el cine.

Esa mezcla improbable y explosiva hizo que ganara todos los premios posibles. Y aquí también merece su espacio de reconocimiento.

ROMA

No hay mucho que podamos agregar sobre esta entrañable historia más allá de nuestra kilométrica reseña. ROMA es brutalmente conmovedora y tiene un atractivo universal por lo humano de su historia.

Netflix logró quedarse con la exclusiva de una de esas películas que se convertirán en referente y clásico dentro de algunos años. Y estamos a unos meses de ver su músculo en la temporada de premios.

The Incredibles 2

Siempre que nos regalan una secuela que no apesta es admirable. Pero aquí Pixar encima nos saldó una deuda que nos debía desde el momento mismo en que terminó la primera cinta.

Como (casi) todo lo producido por este estudio la película está a la altura de su planteamiento y su reputación. Los fans esperaban bastante y cumplieron.

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War es el cross-over más ambicioso en la historia del cine. Tomó una década completa para presenciar la culminación de este evento cinematográfico inconcebible.

Las expectativas en torno a la película eran descabelladamente elevadas. Y aún, de algún modo, la gente de Marvel se las arregló para regalarnos un espectáculo épico e histórico.

¿Cuántas veces la vieron en una sala de cine?

¡Vota aquí!