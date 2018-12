Pila de Oro 2018: Vota por la mejor serie del año

Damas y caballeros: afilen sus armas. Esta votación por la Pila de Oro 2018 a la mejor serie será sangrienta.

Llegó la hora de la infamia con una de las votaciones más difíciles para la Pila de Oro 2018: el premio a la mejor serie de todo el año. Ustedes ya leyeron y participaron en las demás categorías. Ahí los candidatos fueron obvios en todo momento. Pero aquí la selección fue aún más complicada.

Así que hemos hecho una labor difícil y hasta dolorosa para elegir a los competidores. Siete producciones entrañables, cada una absolutamente distinta a la anterior. Y que en su historia y propuesta supieron mantenernos en vilo todo el año.

Intentamos darle diversidad también y no volverla una competencia exclusiva para Netflix. Así que al final hubo muchas dignas contendientes; que merecen su reconocimiento. Pero que quedaron fuera porque sólo estas siete de la votación son las que califican para el duelo mortal:

Better Call Saul – Temporada 4

Tal vez la nominación más obvia. En esta nueva entrega de episodios Better Call Saul no sólo demostró que es una de las mejores producciones de los últimos años. Sino que por momentos incluso supero a Breaking Bad.

El ritmo de la serie y la maestría de cada libreto la hacen una verdadera joya. No en vano hicimos un recuento semana a semana de cada capítulo.

Cobra Kai

¿Cuántos de nosotros nos registramos al periodo de prueba de YouTube Premium sólo para ver esta anomalía en la Matrix? Cobra Kai vale cada segundo invertido. Es una cosa a la que jamás le habríamos dado una oportunidad. Imposible de ver en una cadena convencional de TV.

Sin embargo al final logra una historia que en realidad nadie pidió; pero que resulta gratísima de haber presenciado. A los adictos a series nos gustan las historias de perdedores. Y esta es admirable.

Luis Miguel: La Serie

México enloqueció semana a semana con cada nuevo episodio de esta serie. Durante ese periodo de tiempo era el único tema del que se hablaba en la oficina, en los bares, en la escuela. Y todo sin siquiera contar los Gigas de memes creados.

Spotify enloqueció y todo mundo resucitó la carrera musical de este cantante. Amada u odiada. Era imposible no destacarla.

Doctor Who – Series 11

Hay que ser honestos. La encarnación del Doctor interpretada por Peter Capaldi prometía mucho; pero el equipo detrás de todo ya se sentía desgastado. Y no fue tan bueno como pudiera haber sido. Hasta el propio Steven Moffat lo admitió relativamente al dejar su posición.

El especial navideño de Twice Upon a Time nos recuperó la fe luego de quemar sus naves; y esta nueva serie recién finalizada hace unos días nos confirma que aún hay mucho por contar para este personaje. Denle una oportunidad sin prejuicios.

The Haunting of Hill House

Es difícil definir esta serie que sin lugar es de las más peculiares que han surgido en mucho tiempo. El planteamiento nos promete muchos espantos. Pero en realidad nos termina entregando un híbrido extrañísimo, triste y entrañable de guiones admirables.

Donde resultan más perturbadoras las implicaciones emocionales y afectivas que reflexiona el espectador, más allá de los espectros en pantalla. Desde Six Feet Under no veíamos una familia tan rota y tan interesante. Es un drama inesperado y muy recomendable bajo esa perspectiva.

Atlanta – Temporada 2

2018 fue sin duda el año de Donald Glover y su Childish Gambino. Primero rompió internet con This is America; y luego confirmó la genialidad de su talento con la genial segunda temporada de una serie que parecía imposible de superar.

Atlanta no tiene ningún tema que le hable directamente a la comunidad tech, geek, ni nerd. No nació en una plataforma de streaming. No fue un fenómeno viral masivo. Y aún así es imposible no nominarla. Así de brutal es.

BoJack Horseman – Temporada 5

100% de frescura en Rotten Tomatoes. Eso lo dice todo sobre la calidad de BoJack. Es inconcebible a ratos su manera para guiarnos por sus matices. Siempre dañados, siempre rotos, siempre melancólicos y destinados al fracaso.

Aquí hay por lo menos un episodio digno de ser nominado a un Premio Emmy. Y se ha consolidado sin lugar a discusiones como la animación para adultos más compleja y trascendente de su generación.

No se diga más:

