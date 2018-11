The Walking Dead tendrá tres películas protagonizadas por Andrew Lincoln

Si pensaban que la historia de Rick Grimes había concluido están muy equivocados ya que AMC ha dado a conocer que expandirán la historia del personaje con tres películas de The Walking Dead que serán protagonizadas por Andrew Lincoln.

Después de la imagen pueden leer más información, pero deben tener en cuenta que encontrarán spoilers del episodio 5 de la temporada 9.

Desde hace tiempo se reveló que Andrew Lincoln dejaría The Walking Dead en la actual temporada, lo que nos hizo pensar que Rick Grimes encontraría la muerte, y justo cuando pensábamos que eso sucedería ocurrió algo inesperado.

En el episodio Rick Grimes se encontraba herido y a punto de ser atacado por docenas de zombis, pero decidió hacer volar un puente para proteger a sus compañeros con una explosión que sin duda sugería su muerte, lo que fue un momento duro para los fans al ver las reacciones de sus amigos.

Pero cuando todo parecía perdido vimos que Rick no murió ya que su cuerpo aún con vida fue encontrado por Jadis que lo transportó con su helicóptero a un lugar desconocido.

Con la duda del destino del personaje, Scott Gimple anunció en Talking Dead (vía ComicBook) que Andrew Lincoln volverá para interpretar a Rick Grimes en tres películas para televisión que se estrenarán por AMC.

Se espera que la primera de estas cintas que llegarán para expandir la historia del personaje comience su producción en 2019 con guión de Scott M. Gimple.

Esto no es un truco. Este es el fin de Rick Grimes en The Walking Dead, pero este no será el fin de la historia de Rick Grimes.

Vamos a seguir contando la historia de Rick Grimes en una serie de películas originales de AMC. Hay mucha historia por contar.

El jefe de contenido comentó que estas cintas mostrarán una situación diferente a la que Rick está involucrado, prometiendo una historia épica que se contará por años.