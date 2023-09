Crearon las Jesus Shoes y las Satan Shoes, ahora MSCHF lanzará este nuevo modelo con Reebok

MSCHF es un colectivo de arte estadounidense conocido por irrumpir con sus extravagantes ideas en el mundo de la moda. Desde zapatillas como las Jesus Shoes hasta las Satan Shoes, pasando por las enormes botas rojas de Astro Boy, dejan sin palabra a cualquiera.

Para 2023 trabajan en unas nuevas zapatillas, quizás no tan irreverente como los anteriores, pero sí muy extrañas. Y para lanzarlas se aliaron con Reebok.

Así nacen las MSCHF x Reebok Pump Omni Zone 2, que se esperan para un pronto lanzamiento.

MSCHF x Reebok Pump Omni Zone 2 Zapatillas

La reinvención de las míticas Pump Omni Zone de Reebok llega con el toque explosivo de MSCHF. Tienen el estilo característico de las Big Red Boots, pero adecuándose a la silueta de las zapatillas de Reebok.

El elemento disruptivo aparece tanto en la parte superior de la lengüeta, en los laterales y mediales, con especie de botones amarillos, como las que siempre usaron las Pump.

La paleta de colores que manejan las MSCHF x Reebok Pump Omni Zone 2 trabaja con base neutra, con detalles en amarillo y azul claro.

No obstante, las únicas imágenes que se vieron fueron compartidas por Complex, y no se ven muy bien otros elementos de las zapatillas. Habrá que esperar el lanzamiento oficial, que aún no cuenta con fecha.

MSCHF, siempre irrumpiendo en el arte de las zapatillas

Recordemos algunos de los elementos más controversiales de MSCHF, el colectivo de arte con sede en Brooklyn, Nueva York.

Las Jesus Shoes y las Satan Shoes se construyeron a partir de unas Nike Air Max 97, la primera con agua bendita en el espacio destinado a la burbuja de aire; la segunda… con sangre.

Jesus Shoes MSCHF

Nike reaccionó al producto de MSCHF con una demanda, que finalmente terminó con un acuerdo para evitar comercializar las zapatillas y desvincular a la empresa del Swoosh de ellas.

Otro de los modelos más curiosos de MSCHF fue el de las Big Red Boots, botas enormes que seguían el estilo de las usadas por Astro Boy, el cómic japonés de los años 60.