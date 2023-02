MSCHF y sus divertidas botas de Astro Boy que son sensación, ¿dónde las puedes comprar?

MSCHF sorprendió al mundo de la moda con sus botas rojas de Astro Boy, llevando a los fanáticos al mundo del cómic gracias a su ingenio.

The Big Red Boots, tal su nombre, no sirven para volar, se dificulta caminar con ellas y no pasan desapercibidas. Pero no deja de ser una ingeniosa movida para los artistas del grupo, siguiendo el estilo del manga creado por Osamu Tezuka en los años 50.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el colectivo de arte MSCHF hace vida desde 2016. Cuatro años más tarde reveló que había recibido 11.5 millones de dólares en fondos, y su popularidad continúa en ascenso, con producciones disruptivas como las que presentamos.

Como describe Sneaker News, MSCHF “está constantemente subvirtiendo las convenciones, creando paletas con forma de multimillonarios, tablas de clasificación basadas en cuánto dinero tienes en el banco y Old Skools distorsionados de tal manera que sin imposibles de patinar”.

¡Y cómo olvidar las famosas zapatillas Nike de Satán!

“Pero incluso el AC-1 se basó en la realidad, algo que definitivamente no podemos decir que sea cierto sobre la última pieza de calzado del colectivo artístico: The Big Red Boots”, añade el portal especializado.

Así son las Big Red Boots de MSCHF, las botas al mejor estilo de Astro Boy

En esencia son botas hechas con carcasa de goma TPU y suela de EVA, con un tamaño muy superior al de las tradicionales. Un diseño simple, de una ilógica presentación, pero muy divertido todo.

Big Red Boot Las botas de MSCHF

Explica MSCHF el origen de las Big Red Boots. “La irrealidad logra lo que las caricaturas han conocido durante décadas: las formas abstractas transmiten su idea central con una inmediatez que una forma completamente realizada no puede”, señala el colectivo.

“Esta es la razón por la que la animación puede transmitir un movimiento coherente en una fracción de los cuadros que requiere la acción en vivo”.

Las MSCHF Big Red Boots fueron lanzadas a principios de febrero con un precio de 350 dólares. Estarán disponibles hasta esta semana a través de la página oficial del colectivo, junto con su aplicación.