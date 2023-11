No antes de los 16 años: Padres se organizan contra el uso de smartphones por parte de escolares

La española Elisabet Garcia Permanyer creó a finales de septiembre un grupo de WhatsApp en el que quería compartir sus temores con respecto al uso de teléfonos inteligentes por parte de niños y adolescentes. Según señala El País, lo hizo porque “las noticias que me van llegando son espeluznantes; problemas de adicción, salud mental, anorexia, suicidio”.

La respuesta estuvo más allá de sus expectativas. Más de mil personas de todo Barcelona se unieron al grupo y terminaron dando pie a un movimiento que busca sacar los teléfonos inteligentes de los colegios y evitar que las familias le compren un smartphone a sus hijos al cumplir los 12 años.

De hecho, otro grupo de padres lanzó hace unas semanas una encuesta para apoderados de 15 escuelas del barrio Gràcia en Barcelona, que ya cuenta con más de 900 respuestas. ¿Los resultados? Más del 70% cree que los adolescentes no deben tener un smartphone propio hasta los 16 años.

Quienes están liderando estas iniciativas, son claros en señalar que los jóvenes no están lo suficientemente maduros:

“El problema es el acceso a redes sociales. No están bastante maduros. WhatsApp es para 16 años. ¿Qué hacemos dando WhatsApp a un niño de 12 años? Aunque no lo usen en el colegio, continúan luego en casa haciendo cyberbullying. Seamos familias conscientes y no demos un arma que no daríamos si fuera tabaco o alcohol. No está regularizado y lo damos como si no pasara nada. Llegará un día en que no se dará por el mal que hace. No es prohibir, es no dar”

— Marta Hernandez, vocera