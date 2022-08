House of the Dragon: DracARys, la app inspirada en Game of Thrones con la que podrás tener a tu propio dragón

Falta menos para el estreno en HBO Max de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, y tienes la posibilidad de criar a tu propio dragón gracias a esta app: DracARys.

La aplicación, disponible en Android e iOS, trabaja con realidad aumentada (AR) para incubar y criar dragones virtuales.

Cada usuario contará con su huevo de dragón, al que incubará con su teléfono móvil. Tras su nacimiento, debe criarlo, por lo que desarrollará su propia apariencia y temperamento por las interacciones con su guardián.

Con la app los usuarios también aprenderán palabras Valyrias, para comandar al animal con un sistema de reconocimiento de voz personalizado.

En el universo de Game of Thrones, obra del legendario George R.R. Martin, “Dracarys” significa “fuego de dragón”. Es una orden que se le da al animal para que suelte todo su poder de fuego.

La aplicación House of the Dragon: DracARys, lanzada durante la Comic-Con de San Diego el pasado 20 de julio, cuenta con una actualización reciente, del 4 de agosto.

House of the Dragon, disponible desde el 21 de agosto en HBO Max

HBO Max estrenará House of the Dragon el 21 de agosto. Esta precuela de Game of Thrones contará la historia de Viserys, que debe enfrentar un desafío para ocupar el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen, luego de la elección por parte de los señores del Poniente.

Transcurre 300 años antes de los hechos de Game of Thrones.

Cuenta con las actuaciones de Eve Best, Paddy Considine, Rhys Ifans, Matt Smith, Milly Alcock, Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Graham McTavish, entre otros actores. Por los momentos, durará solo una temporada, con diez capítulos en total.

Es dirigida por Clare Kilner, Geeta Patel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes, con guion de Ryan Condal, George R.R. Martin y Miguel Sapochnik.