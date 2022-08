Esto es todo lo que sabemos hasta ahora de House Of The Dragon [FW Guía]

¡Ya queremos verla! Revelan primer adelanto de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones House of the Dragon regresará a los fans al universo de Game of Thrones, pero 200 años atrás, al reinado de los Targaryen en el Poniente (Captura de pantalla)

Solo falta poco más de una semana para que House Of The Dragon sea liberada en la plataforma de HBO Max. La precuela de Game of Thrones llega al servicio de streaming con las expectativas a millón por conocer el lo nuevo de la serie basada en la novela de George R.R Martin.

Poco importa el ahora lejano final de Game of Thrones. Aunque la herida del flojísimo cierre de la serie todavía sigue abierta, los fanáticos han aprendido a valorar el desarrollo de las historias, sobre el que no hay discusión: fue realmente impresionante.

Estamos ahora en las puertas de una nueva producción que al menos promete igualar el nivel de rodaje que ofrecieron las ocho temporadas de Juego de Thronos. Entonces, ¿qué debemos saber de esta nueva serie antes de presionar el botón de play en HBO Max?

House Of The Dragon

House Of The Dragon está basada en la novela Fuego y Sangre, al igual que Game of Thrones lo estuvo con Canción de Hielo y Fuego, ambas escritas por George R.R Martín.

Lo primero que todos quieren saber es cuántas temporadas va a durar esto. Y la realidad es que, tal y como sucedió con Juego de Tronos, nadie sabe, ya que Martin todavía no ha escrito la segunda parte.

Esta primera, en caso de que sea exitosa, tiene bastante material para desarrollar la serie mientras continúa con el cierre.

Al llamarse la Casa del Dragón, debemos imaginar sobre qué familia estará girada la trama. Esta parte se basa en el tiempo en el que los Targaryen se sentaban en el Trono de Hierro y dominaban con sus dragones los siete reinos.

Ocurre 200 años antes de lo que ya vimos en Game of Thrones, así que no esperemos ver a los personajes que ya conocimos. Algunos pensarán que el hecho de que los Targaryen dominen con sus dragones, impide que exista oposición de los siete reinos, y realmente es así, ya que al parecer las amenazas en el juego político vendrán desde lo interno de la misma familia.

Los personajes de House Of The Dragon

Esta producción va a girar alrededor de dos personajes, la reina Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D´Arcy y su medio hermano Daemon, en la piel de Matt Smith. Ambos se pelean el reinado tras la muerte del rey Viserys, según La Sexta, un rey noble trabajado por Paddy Considine.

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO

'House of the Dragon' Foto: Divulgação HBO

'House of the Dragon' Foto: Divulgação HBO

En el reparto también están:

Lord Corlys Velaryon ‘Serpiente Marina’: teve Toussaint

Jason Lannister, Lord de Casterly Rock: Jefferson Hall

Alicent Hightower: Olivia Cooke

Otto Hightower: Rhys Ifans

Rhaenys Velarion: Eve Best

Mysaria: Sonoya Mizuno

Ser Criston Cole: Fabien Frankel

A diferencia de Juego de Tronos, David Benioff y D. B. Weiss no estarán al frente de la dirección de toda la serie. Para House OF The Dragon, los showrunners son Ryan Condal y Miguel Sapochnik, este último conocido por dirigir algunos de los mejores episodios de Game of Thrones, “La Batalla de los Bastardos”, entre los más destacados.

La banda sonora de la serie es la misma que en Game of Thrones y esta primera temporada tendrá 10 episodios; el 22 de agosto se libera el primero.