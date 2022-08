House of the Dragon: George R.R. Martin pidió que se corrigiera este incómodo error de Game of Thrones

George R.R. Martin El autor de House of the Dragon durante su presentación en la Comic Con 2022. (FilmMagic/FilmMagic for HBO)

Un error de Game of Thrones que data de la primera temporada será corregido gracias a la intervención del mismísimo George R.R. Martin. En House of the Dragon podrá enmendarse la situación.

La precuela, que va en forma de diez episodios a partir desde el 21 de agosto en HBO Max, transcurre 300 años antes de los hechos de Game of Thrones, contando el principio del fin de la Casa Targaryen.

Concretamente, House of the Dragon contará la historia de Viserys, que debe enfrentar un desafío para ocupar el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen, tras la elección por parte de los señores del Poniente.

Pero, ¿cuál es el error que hizo ruido a los fanáticos en Game of Thrones y que se arreglará por intermedio del gran George R.R. Martin?

El fallo de Game of Thrones que se corregirá en House of the Dragon

Como explica CNET, en el episodio 9 de Game of Thrones, cuando el Maestre en Castle Black, uno de los consejeros del Lord Comandante Jeor Mormont en la Guardia de la Noche, revela su identidad como Aemon Targaryen.

“Mi padre era Maekar, el primero de su nombre”, le dijo a Jon Snow. “Mi hermano Aegon reinó después de él cuando rechacé el trono, y lo siguió su hijo Aerys, a quien llamaban el Rey Loco”.

CNET señala que Aemon no menciona a Jaehaerys II Targaryen, el hijo de Aergon V y el padre de Aerys II, que aparece en la serie de novelas Canción de hielo y fuego, de George R.R. Martin.

Miguel Sapochnik y Ryan Condal, showrunners de House of the Dragon, dijeron en un evento de prensa que Martin había tomado nota cuando los productores de Game of Thrones, David Benioff y DB Weiss, dejaron a Jaehaerys II fuera del linaje de los reyes.

Insider cita a Sapochnik: “David y Dan se saltaron a Jaehaerys por razones de claridad que él realmente no entendía. Tenía una ‘abeja en el capó’ al respecto. Quería que corrigiéramos ese error”.

Y, santa palabra, será corregido en House of the Dragon.