Instagram: así es como se eliminan las stories y las publicaciones del feed

Instagram es la red social más popular de Meta, y a pesar del impacto que tiene TikTok, esta sigue siendo una aplicación que se encuentra entre los primeros lugares de descarga y de uso.

No obstante, no hay que dar nada por sentado, y seguramente entre tus amigos debe haber alguien que no sabe utilizar bien la plataforma, es por eso que a continuación conocerás el paso a paso para eliminar una publicación, tanto en los formatos de post como en las stories.

Eliminar publicaciones en Instagram es realmente sencillo, pero en caso de no estar familiarizado con el proceso, lo ideal es que continúes leyendo este artículo para que aprendas a hacerlo de manera detallada.

Cómo eliminar publicaciones de Instagram

Para borrar una foto solo necesitas dirigirte a la publicación que quieres eliminar, presionar los tres puntos que aparecen en la esquina de la imagen y luego seleccionar la opción “Eliminar”.

Al hacer esto la publicación desaparecerá automáticamente de tu perfil, pero esta quedará almacenada en una carpeta donde se guardan todos los archivos eliminados. Su función es mantener fotos y videos que hayan sido borrados pero que puedan ser restaurados antes de que cumplan un plazo de 30 días.

Si estás seguro de querer eliminar la publicación, entonces entra a tu perfil y presiona sobre las tres líneas horizontales. Una vez hecho esto, pulsa sobre la opción “Tu actividad”.

Luego, buscarás la sección que dice “Eliminado recientemente”. Al acceder te encontrarás con todos los archivos recientes que hayas borrado. Selecciona el que deseas eliminar de manera definitiva y listo.

Cómo eliminar historias de Instagram

Para las historias el proceso es similar. Una vez que hayas publicado una en tu perfil y te has arrepentido, lo que debes hacer es ingresar a la publicación y tocar los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha.

Se mostrarán varias opciones, pero en este caso vas a elegir la que dice “Eliminar”. Confirma que realmente quieres borrar la publicación y listo.

Al igual que las publicaciones del feed, las historias también se mantendrá en la carpeta “Eliminado recientemente” en caso de que no hayan transcurrido las 24 horas que dura este tipo de publicación.

Deberás hacer lo mismo, ingresando a tu perfil y a las líneas horizontales. Después de esto, ingresa a la opción “Tu actividad” y en este caso vas a seleccionar donde dice “Historias”. Escoge la que deseas desaparecer y listo.