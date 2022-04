Android: Seis pasos para prender tu smartphone si el botón de encendido está dañado

Dejaste que tu smartphone Android se apagara, no tenías el cargador cerca, lo dejaste en casa y saliste a la oficina, a la universidad o al cine. Regresaste, no enciende. Le das al botón de encender, no prente. Entras en pánico. Empiezas a preguntarte si es el botón o la batería. Pero hay una solución para todo.

No te alarmes si te ocurre. Por el constante uso, el botón para encender el teléfono es muy común que pueda dañarse, quedarse atascado o simplemente deja de funcionar. Pasa mucho con terminales que no tienen materiales premium, lo que puede llevar al usuario a entrar en desesperación.

En Android, no solo el botón de power es la única vía para encender un celular. Hay que tomar en cuenta que reparar un teléfono, ya sea porque se cayó el equipo y el afectado fue el botón, conlleva a un gasto de dinero que puede ser innecesario si conocemos estos pasos para encender el teléfono sin usar la tecla.

Afortunadamente, hay una forma de encender el teléfono sin la necesidad de usar el botón. En Mag publicaron una guía con el paso a paso a seguir para que la avería de la tecla de encendido quede solo en un mal trago.

Pixel 3A (Unsplash)

Los seis pasos para prender el smartphone sin el botón de encender

Asegúrate que tu celular haya cargado lo suficiente, se recomienda una carga mínima del 15 por ciento o superior.

Conecta tu cargador a un tomacorriente, no a una computadora o notebook, ya que no suministra la misma energía.

Pulsa el botón de “Más volumen”, sin soltarlo, y conecta el cable de tu cargador al celular.

El smartphone prenderá, pero te saldrá la pantalla de “Reboot”. Todavía no sueltes el botón.

Cuando te aparezca el menú, ya puedes dejar de pulsarlo.

Finalmente, no toques tu celular por unos 10 o 15 minutos y automáticamente se saldrá del Reboot para mostrarte la pantalla principal.

Es probable que al encender y mostrar la pantalla de inicio, el equipo te pida tu patrón de seguridad, PIN, contraseña o huella dactilar. También es importante recomendar que no dejes que tu teléfono Android se apague constantemente, para que no recurras a este proceso si el botón de encender está dañado. Si este es el caso, hacer los pasos anteriores de forma repetitiva pueden dañar el botón de más volumen.