Android: El significado y la importancia de las letras “CE” que están detrás de tu teléfono

Cuando compramos un teléfono Android, de la marca que sea, nos fijamos en su diseño, su color, el tamaño de su pantalla, la calidad de sus cámaras, entre otras especificaciones que pueden hacer del terminal una gran opción. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos hecho caso omiso a los equipos que llevan las letras “CE” en la parte trasera.

Lo has visto cientos de veces, has cambiado tu teléfono inteligente en reiteradas ocasiones, te has pasado de Samsung a Moto, de Moto a Xiaomi, has regresado a Samsung, y has visto esas letras “CE” en la tapa del dispositivo. Quizás nunca te preguntaste qué significaban.

En un reporte del sitio web de La República, han compartido la gran interrogante: ¿Cuál es el significado y la importancia de esa C y esa E? La respuesta también fue detallada y es más importante de lo que pudimos haber pensado.

Los teléfonos Android tienen la particularidad de que no suelen ser fabricados en el lugar de origen de su usuario. La interfaz del software y de los terminales de las diferentes marcas suelen tener diferentes letras o siglas, con significados poco conocidos y en idiomas diferentes.

A continuación, vamos a explicar qué significa “CE” y cuál es su importancia.

CE

Dos tipos de “CE”

Lo más curioso de estas letras es que pueden tener dos significados, dependiendo de la distancia que haya entre la C y la E. En ambos casos, son siglas.

Normalmente, las letras “CE” están en la parte trasera del smartphone y justo al lado del nombre de la marca del terminal, por lo que te será fácil ubicarlas.

El significado de las siglas es de la organización Conformité Européene. Esto significa que el teléfono cumple con los estándares de seguridad, salud y requisitos de protección ambiental establecidos por la Unión Europea, o lo que es lo mismo, que los usuarios de teléfonos Android con las letras “CE” pueden alegar frente a casos de explosión de terminales, incendios, entre otros.

En cambio, si el smartphone no cuenta con la certificación “CE”, la compañía que fabricó el equipo no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa.

Curiosamente, estas siglas tienen otro significado si las letras C y E están más juntas que cuando se tratan de smartphones comercializados en Europa. Si están pegadas, las letras significan China Export, en este caso, cumpliendo el mismo rol en el gigante asiático que Conformité Européene en Europa.