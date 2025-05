Texas impulsa un proyecto de ley para prohibir las redes sociales a los menores de edad

La Cámara de Representantes de Texas presentó ante el Senado un proyecto de ley, que prohibirá el ingreso a las redes sociales a personas menores de edad, que vivan en la región sureña de los Estados Unidos.

El proyecto de ley, identificado como HB 186, ya fue aprobado dentro de la Cámara de Representantes de Texas, con votaciones a favor de los dos partidos políticos de los Estados Unidos. Ahora, pasa al Senado para su aprobación y posterior ejecución, en caso de conseguir los votos de senadores que se requieren.

La iniciativa fue presentada por el legislador Jared Patterson, autor que plantea este proyecto de ley como una solución inmediata a la supuesta crisis de salud mental que atraviesan los jóvenes del estado de Texas.

"Considero que este es el proyecto de ley más importante que presentaré a mis colegas de la Cámara de Representantes en esta sesión. Tras una exhaustiva investigación, es evidente: las redes sociales son el producto más dañino al que nuestros hijos tienen acceso legal en Texas“, escribió en sus redes sociales, en una publicación de marzo.

Este proyecto de ley fue presentado por primera vez en junio, aprobado en Texas en noviembre del 2024, y que se encamina a ejecutarse tras una posible aprobación del senado en mayo de este 2025.

El objetivo es simple: obligar a las plataformas de redes sociales a que instalen un sistema de verificación de edad, que prohíba el ingreso y la creación de cuentas nuevas, a los menores de 18 años.

La prohibición se limitaría a redes sociales como Instagram, X, TikTok, Facebook, y Snapchat, entre otros. Además, también entrarían restricciones para algunos sitios web, con la excepción de páginas de noticias, correos electrónicos y sitios de apuestas.

"Como tantos padres en todo el estado, he visto crecer a mis hijos en un mundo cada vez más inseguro, no por sus lugares físicos, sino por sus sitios en línea, en espacios que mi esposa y yo no podemos supervisar en todo momento, dijo el senador Adam Hinojosa, según reseña de Gizmodo.

"Con el Proyecto de Ley 186 de la Cámara de Representantes, enfrentamos el mal que tenemos ante nosotros y decimos con valentía: ‘No pueden quedarse con nuestros hijos", añadió el senador Hinojosa.