Elon Musk enciende las redes al eliminar polémico tuit sobre ex esposas ricas y el colapso de la civilización

Elon Musk, el CEO de empresas exitosas como SpaceX o Tesla, es un riguroso empresario pero en sus tiempos libres suele hacer noticia por sus polémicas opiniones. En esta ocasión el magnate, también dueño de X, red social que antes llamábamos Twitter, ocupó su propia cuenta personal para encender una controvertida conversación sobre las ex esposas de los millonarios y su rol en la sociedad.

“Las ‘ex esposas súper ricas que odian a su ex cónyuge’ deberían presentarse en la lista de ‘Razones por las que murió la civilización occidental’”, tuiteó Musk, y al rato eliminó el mensaje.

Elon Musk con Grimes y uno de sus hijos a las afueras de la casa

Elon Musk en el centro de una nueva polémica

Si pensaban que su mensaje iba dirigido a Grimes, pues no, la madre de X Ae A-Xii, Exa Dark Sideræl y Tau Techno Mechanicus, no es la “‘Ex esposa súper rica que odia a su ex cónyuge” de la que Musk se refiere.

Más bien, las voces especializadas creen que se refiere a las acciones filantrópicas de ex esposas de multimillonarios, en un gesto que muchos han interpretado como un ataque directo a MacKenzie Scott, ex esposa de Jeff Bezos y quien ya ha donado el 32% de su fortuna adquirida tras el divorcio.

Y es que Musk sugirió en su tuit que las donaciones a causas que benefician a mujeres y minorías podrían contribuir al “colapso de la civilización occidental”, una afirmación que luego decidió borrar ante la reacción negativa de los usuarios.

Eso sí, se estima que este tuit no salió de la nada. Más bien, pudo surgir en respuesta a las acusaciones de un usuario de X, quien criticó a Scott por su apoyo a organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la raza y/o el género.

¿Qué le hizo MacKenzie Scott a Elon Musk?

Recordemos que Musk no es una persona que acepte la inclusión ni menos los temas sociales. A través de la misma red social, el multimillonario ha extendido en diferentes ocasiones críticas hacia políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), argumentando que estas representan una forma de “racismo inverso”.

“Hará falta que un avión se estrelle y mate a cientos de personas para que cambien esta loca política del DIE”, escribió en enero, refiriéndose a un programa de United Airlines que permite a los estudiantes negros en colegios y universidades históricamente negras (HBCU) entrevistarse para convertirse en pilotos de avión.

MacKenzie Scott, por su parte, es una figura destacada en el ámbito de la filantropía desde su divorcio de Bezos en 2019, y recientemente se dio a conocer que ya ha donado más de 16.500 millones de dólares a una amplia variedad de organizaciones benéficas a través de su fundación Yield Giving.

ARCHIVO - La filántropa multimillonaria MacKenzie Scott llega a la fiesta de Vanity Fair por la entrega de los Oscar, el 4 de marzo de 2018, en Beverly Hills, California. (Foto por Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) AP (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Entre sus contribuciones destacan causas a favor de la vivienda asequible, la atención reproductiva y la capacitación para jóvenes, algo que Musk jamás financiaría.

Si bien el propio CEO de SpaceX ha participado en esfuerzos filantrópicos a través de su Fundación Musk, creada en 2002 junto con su hermano, la fundación no se centra en temas sociales. A le fecha ha destinado recursos a la exploración espacial humana, investigación pediátrica y el desarrollo de inteligencia artificial segura.