Elon Musk es demandado por Grimes para establecer “relación de paternidad”

A Elon Musk le llueven las demandas, pero ahora se suma una por “relación de paternidad” establecida por Grimes. La madre de tres de los hijos del multimillonario realizó la solicitud legal a finales de septiembre.

Grimes es madre de X AE A-Xii, Exa Dark Sidarael y Tau Techno Mechanicus Musk (sí, esos son los nombres de los tres niños).

La cantante canadiense y el magnate sudafricano no se casaron, estableciendo un vínculo sentimental entre 2018 y 2021.

¿Por qué Grimes demanda a Elon Musk?

Según explica el San Francisco Standard, Claire Boucher (el nombre real de la cantante Grimes) presentó una “petición para establecer la relación de paternidad”. En sentido estricto, es una orden judicial para identificar a los padres legales de los niños.

Este tipo de peticiones generalmente se presentan junto con demandas de manutención de los hijos o derechos de custodia. No obstante, hasta los momentos no se han presentado solicitudes de manutención o derechos de custodia en el caso Boucher vs Musk.

Grimes,Elon Musk MUSK-GRIMES (Charles Sykes/Invision)

Deborah Dubroff, abogada familiar, explicó al diario californiano que “la mayoría de las veces, la fuerza impulsora (de la demanda) es que necesitan órdenes de custodia o manutención infantil, pero la petición (actual) es para establecer la paternidad de los niños”.

La abogada de Claire Boucher, Samantha Bley DeJean, no respondió a una solicitud de comentarios por parte del San Francisco Standard.

Estos son todos los hijos de Elon Musk, lista actualizada de 2023

Elon Musk y su hijo X AE A-12 Imagen de 2021

Elon Musk se ha divorciado tres veces y tiene un total de 11 hijos. Esta es la lista completa de descendientes del multimillonario, incluyendo a sus madres:

Con Justine Wilson, 6: Nevada Alexander (fallecido), Griffin y Xavier (gemelos, Xavier cambió su nombre a Vivian Jenna Wilson), Kai, Saxon y Damian (trillizos).

Con Grimes (3): X AE A-Xii, Exa Dark Sidarael y Tau Techno Mechanicus Musk.

Con Shivon Zilis (2): son gemelos, cuyos nombres no han trascendido a la luz pública.