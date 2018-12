No paran los problemas para Elon Musk: Ahora aseguran que Tesla es racista

Sin duda, 2018 no ha sido precisamente el mejor año de Elon Musk, aunque la mayor parte de sus problemas y escándalos más recientes hayan sido consecuencias de sus acciones. Lo más nuevo es que empleados de Tesla están acusando a la compañía de ser abiertamente racista. Y no, no sólo es una persona la que sostiene estas declaraciones.

¿Tesla es racista?

¿Eres de esos que piensan que el racismo es cosa del pasado? Bueno, pues parece que no. Por lo menos no en Tesla, la empresa de Elon Musk (aunque ya no la dirija). Según una investigación de The New York Times, hasta el momento, al menos 20 trabajadores afroamericanos han denunciado estos tratos. Lo peor es que a los directivos de la empresa no les interesa, según declaraciones, pues desecharon las denuncias.

El racismo en la compañía llegaría a tanto, según Owen Díaz, uno de los trabajadores, que usualmente se podían encontrar esvásticas dibujadas en los baños de la fábrica. Pero no sólo eso, también era (o es) algo común encontrar diversos dibujos racistas.

Sin embargo lo anterior no es todo. Hay diversas declaraciones e historias de humillación y racismo en su más cínica expresión, incluso por parte de los supervisores. Por su parte, Tesla asegura que estas declaraciones (sí, las 20) son mentira y que en caso de que sucediera algo así, es "normal en una fábrica que tiene el tamaño de un pequeño pueblo". También dijeron que sus denuncias por comportamientos racistas no son especialmente más elevadas que las que existen en otras compañías similares.

Quizá este problema le recuerda a nuestro querido Elon Musk que lo mejor es comenzar a resolver los problemas de su casa antes que los del mundo.