¿Pokémon con pistolas? Este es el juego acusado de plagiar al clásico de Nintendo y que la rompe en ventas

Palworld es un “polémico” videojuego de supervivencia desarrollado por el estudio japonés Pocket Pair, que ha alcanzado un impresionante hito al vender más de 4 millones de unidades en su primer fin de semana.

Disponible para PC y Xbox, el juego ha generado una atención masiva, superando en usuarios simultáneos a títulos notables como Cyberpunk 2077 durante su lanzamiento, con 1.291.967 jugadores jugando simultáneamente.

El juego ha sido etiquetado como un “Pokémon con pistolas” debido a su combinación de elementos de la popular serie Pokémon con mecánicas de acción y supervivencia.

¿Una copia de Pokémon?

Aunque, inicialmente, fue conocido como un meme por su anunciado lanzamiento en 2021, ha logrado convertirse en un fenómeno viral. Sin embargo, no está exento de polémicas, ya que se le acusa de plagiar a Pokémon, con similitudes notables en la dinámica del juego y el diseño de las criaturas.

Otro aspecto polémico se centra en el uso de inteligencia artificial (IA), ya que se señala que algunas criaturas pueden tener un aspecto similar debido al uso de herramientas de IA en el desarrollo.

Aunque el plagio en la industria de los videojuegos no es nuevo, la similitud con Pokémon ha generado debates, aunque hasta el momento, The Pokémon Company y Nintendo no han tomado medidas al respecto.

El éxito de Palworld se suma a la lista de juegos virales que han logrado un gran impacto a pesar de las controversias que los rodean.

Su rendimiento en el mercado sugiere que el público ha respondido positivamente al enfoque único del juego en la combinación de elementos familiares con nuevas mecánicas, convirtiéndolo en un fenómeno digno de seguir de cerca.