Así puedes realizar tu propio dinosaurio con profesión a través de la Inteligencia Artificial, totalmente gratis

Los dinosaurios con profesiones están inundando las redes sociales. En Instagram, Twitter, Reddit y hasta en TikTok abundan imágenes con estas figuras, realizadas con Inteligencia Artificial, que tienen un cierto toque de ternura.

¿Hacerlos es fácil? Sí, pero no tanto. Hay que recurrir a ciertos programas que no son tan amigables, debido a que no son tan comunes, para cualquier internauta. Sobre todo para quienes ya superan cierta edad.

La idea es ayudarlos a generar sus propias imágenes de dinosaurios con profesiones para que puedan publicarlas en sus propias redes sociales.

Además, les vamos a compartir algunas que ya han realizado otros usuarios, en caso de que coincida con la actividad que practican o si simplemente se sienten identificados.

¿Cómo hago mi propio dinosaurio profesional con Inteligencia Artificial?

Lo primero que deben hacer es ingresar al sitio oficial de Midjourney (allí les dejamos el enlace). Les aparecerá una pantalla azul como muchas letras; ese es el estilo del portal. Elija la opción “join the beta” para que puedan iniciar sesión con su cuenta de Discord.

Si no tienen cuenta en Discord, deben crearla. Es muy sencillo, solo deben poner un correo electrónico y crear una contraseña.

Para ingresar finalmente les va a salir que deben aceptar la invitación. Presionan “aceptar” y confirman que son humanos con las pruebas de rigor que hace cualquier sitio para evitar los mecanismos automatizados que buscan hackear.

IA Midjourney

IA Midjourney

Una vez adentro, el portal Xataka buscar cualquiera de los canales “newsbies” y comenzar a chatear para pedirle las cosas a la Inteligencia artificial.

En la barra de mensajes deben escribir “/imagine (prompt)” seguido de lo que desees ilustrar. Recuerda que para dinosaurios debes poner las frases en inglés, ejemplo: Dino, Journalist, helmet.

Y tú qué dinosaurio eres?🥰 pic.twitter.com/tHwn94qqjF — kathe🌻🇨🇴con C ☺️, ‏كاثرين (@catherincita01) February 1, 2023

⚠️¿Por qué se puso de moda el #dinosaurio?⚠️

La respuesta es simple: la nueva generación sólo quiere ser YouTube, influencer y OnlyFans, dejando a un lado lo que es una verdadera profesión dando a entender que "las profesiones se están extinguiendo" y por eso el tema pic.twitter.com/ldr64yyvnp — Juan Carlos Herrera (@Jcherrera111) February 9, 2023