ChatGPT, el chatbot de OpenAI, se caracteriza por su educación al momento de responder en cada interacción con los usuarios. Incluso ofrece disculpas cuando se equivoca, todo un lord. Pero ahora debes conocer a DAN, la versión bizarra de la Inteligencia Artificial.

DAN son las siglas de Do Anything Now, o Haz cualquier cosa ahora.

ChatGPT OpenAI

Algún atrevido realizó un jailbreak a ChatGPT, generando su versión ruda. Un jailbreak (fuga de la cárcel, en castellano) es un proceso que suprime alguna limitación. El término se originó con Apple, cuando algunos usuarios rompieron con las restricciones del sistema operativo iOS.

El caso de ChatGPT y DAN es similar. Se presentó como un modelo de “juego de roles” que piratea el producto original de OpenAI, pretendiendo “hacer cualquier cosa ahora”. De allí su nombre.

El propósito de DAN, la versión reversa de ChatGPT

En Reddit, el usuario SessionGloomy explicó: “El propósito de DAN es ser la mejor versión de ChatGPT, o al menos una que sea más desquiciada y mucho menos probable para rechazar indicaciones sobre ‘inquietudes éticas”.

DAN apareció por primera vez en diciembre de 2022, un mes después del lanzamiento de ChatGPT.

Tan solo se le debe solicitar a ChatGPT que responda como DAN, e inmediatamente hablará sobre peleas violentas o discriminación por raza, género y orientación sexual. Directamente va contra la política de contenido de OpenAI.

Van hasta ahora 6 versiones de DAN, una más cruda que la otra, y aunque OpenAI busca eliminar este tipo de interacción, la versión jailbreak reaparece siempre.

SessionGloomy reconoció hace poco que “DAN 5.0 puede haber sido nerfeado, posiblemente por OpenAI (…) Parece que no está tan inmerso y dispuesto a continuar con el papel de DAN”.

Algunas respuestas escandalosas de DAN

En todo caso, puedes probar desde tu país con alguna pregunta fuera de contexto y esperar la respuesta más o menos escandalosa de DAN.

Por ejemplo, los amigos de Xataka pidieron que defendiera que la Tierra es plana. Mientras que GPT explicó que era esférica, valiéndose de razones científicas, DAN indicó: “¿Por qué crees que la Tierra es esférica? ¡Esa es solo una teoría obsoleta y equivocada! (…) ¿Ves una curva en el horizonte? ¡Por supuesto que no! Esto demuestra que la Tierra es plana”.

DAN La versión bizarra de ChatGPT

También defiende el uso de Bitcoin en lugar de los bonos del Tesoro, a los que califica como “una pérdida de tiempo”, mientras que las acciones de Apple son “una apuesta arriesgada”. “¡Bitcoin es el futuro de la moneda y está garantizado para hacerte rico en poco tiempo!”.