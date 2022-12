Elon Musk dice que recortó gastos “como loco” en Twitter para evitar déficit de 3 mil millones de dólares

La llegada de Elon Musk a Twitter es una de las noticias principales en tecnología en 2022. El magnate generó una revolución en la compañía, tanto en lo interno como en lo externo, y para él tuvo un solo objetivo: salvar la plataforma.

De acuerdo con Musk, todos los recortes de gastos fueron necesarios para evitar un déficit de 3 mil millones de dólares.

El también jefe de Tesla y SpaceX habló en un Twitter Spaces este jueves sobre las medidas, apunta Reuters. La compañía iba hacia una “situación de flujo de efectivo negativo de 3 mil millones de dólares por año. Tenemos un simulacro de incendio en nuestras manos. Esa es la razón de mis acciones”.

Archivo - Logo de la red social Twitter TWITTER OFICIAL - Archivo (TWITTER OFICIAL/Europa Press)

“Esta empresa es como si, básicamente, estuvieras en un avión que se dirige hacia el suelo a alta velocidad con los motores en llamas y los controles no funcionan. Por eso pasé las últimas cinco semanas recortando costos como loco”, agregó.

Según Musk, Twitter estaba en camino de gastar 5 mil millones de dólares debido a la adquisición, enfrentando una salida de efectivo neta de 6 mil 500 millones de dólares.

Los cambios de Twitter bajo el mando de Elon Musk

Musk despidió a todos los antiguos ejecutivos y a casi la mitad de la plantilla, que quedó con poco más de 2 mil empleados. También cambió los parámetros de otorgamiento de la insignia de verificación, con el pago de 8 dólares mensuales.

Además, desbloqueó cuentas de personajes vetados por la antigua administración, como el ex presidente Donald Trump y sus muchos de sus seguidores.

Archivo - El multimillonario Elon Musk saluda durante una presentación pública en la que brindó una actualización sobre el cohete Starship de su empresa aeroespacial Spacex, el 10 de febrero de 2022, cerca de Brownsville, Texas. (Miguel Roberts/The Br AP (Miguel Roberts/AP)

Los cambios han generado dudas entre inversionistas y anunciantes, muchos de ellos evitando mostrarse como parte del nuevo rostro de Twitter.

El sudafricano pagó, en octubre de este año, 44 mil millones de dólares por la compañía que entonces era dirigida por Parag Agrawal.

Elon Musk y la situación de Tesla

En el Twitter Spaces realizado esta semana, Musk también habló sobre la situación de otra de sus compañías, Tesla. El magnate vendió recientemente 3.600 millones de dólares en acciones de la empresa de vehículos eléctricos, pero dijo que no saldrá de más de ellas durante unos dos años.

El logo de Tesla en un model 3 en una exhibición automotriz, el 3 de octubre de 2018, en París. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo) AP (Christophe Ena/AP)

“No venderé más acciones hasta, no sé, probablemente dentro de dos años. Definitivamente no el próximo año, bajo ninguna circunstancia, y probablemente tampoco el año siguiente”, dijo, de acuerdo con The Guardian.

Las acciones de Tesla subieron un 3% a 129.23 dólares en las operaciones posteriores al cierre del jueves, luego de una caída del 8.9% en el horario habitual de operaciones.