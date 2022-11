Tráiler de “The Diary of Sisyphus”, la primera película realizada completamente con Inteligencia Artificial

The Diary of Sisyphus

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) no es total, pero está encaminada a serlo. En el mundo de la creación de contenidos hay quienes la utilizan para realizar fotos, otros para generar videos y están los que le meten sonido, incluyendo voces.

Así hemos visto la creación de cortos audiovisuales completamente generados por Inteligencia Artificial. Lo que no existía, hasta ahora, era una película, un largometraje que se creara completamente con esta tecnología.

En 2023 será el fin de este límite no cruzado, pues ya tenemos el tráiler de The Diary of Sisyphus, el primer largometraje creado con Inteligencia Artificial.

Llama la atención que el primer filme producido completamente con IA no sea de ciencia ficción. Pero bueno, no hay que apurar las cosas. Ahora es que queda tela para cortar con respecto a géneros cinematográficos.

Esta será, sin duda alguna, la primera de muchísimas películas que vendrán con Inteligencia artificial.

¿De qué se trata esta película hecha 100% con Inteligencia Artificial?

Se llama The Diary of Sisyphus, por lo que cuenta el diario de una persona con este nombre. No es más que un joven universitario proveniente de la localidad de Adamo, que va atravesando trivialidades de la vida misma que se podrían convertir en crisis.

De acuerdo con lo que reseña Espinof, el director de la cinta es Mateusz Miroslaw Lis. Utilizaron la tecnología tecnología GPT-NEO para realizar todo el filme con la única excepción del monólogo, que significó el punto de partida para la producción.

La cinta se estrena en 2023, pero no se sabe a detalle la fecha exacta que estará en las salas de cine. Disfruten el tráiler.