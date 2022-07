Windows 7 2022 Edition, el sistema operativo que todos queremos

Ah, Windows 7. El mejor sistema operativo que ha lanzado Microsoft en su historia. Nada de lo que ha venido luego ha podido llenar el vacío que dejó esa maravillosa versión del software de la compañía de Redmond.

Luego del 7, llegaron los Windows 8, 8.1, 10 y 11. El 8 fue tan malo, que a Microsoft se le ocurrió sacar una versión “mejorada”. Tan malo, que prefirieron saltarse el Windows 9 para relanzar el SO, por lo que llegó Windows 10. No estuvo mal, pero no fue tan aclamado como el 7.

Actualmente, las nuevas computadoras llegan a casa con Windows 11, una versión del sistema operativo que destaca por un refrescamiento de imagen que hizo la empresa, su velocidad en la carga de procesos, entre otras características. Lo único que tiene en contra es que es exigente en cuanto a hardware, por lo que muchos aún utilizan el 10.

Cambios, actualizaciones, nuevos números que adornan el nombre, pero Windows 7 sigue siendo para la mayoría de los internautas la mejor versión del software que ha lanzado Microsoft. Tanto así, que a un creador de contenidos se le ocurrió diseñar cómo se vería una edición actual del aclamado sistema. Lo llamó Windows 7 2022 Edition.

Fondo de pantalla (Captura de pantalla)

Así se ve el Windows 7 2022 Edition.

Como lo explica el sitio web de Beta News en su reporte, el creador de conceptos Addy Visuals, reconocido en YouTube con 4.600 suscriptores, ha puesto sus habilidades creativas en imaginar cómo sería una versión moderna de Windows 7. El resultado es impresionante.

Cuando Microsoft introdujo al mercado el Windows 7, lo hizo con el eslogan “Tu PC, simplificado”. Eso es exactamente lo que hizo el creador de contenidos para esta versión 2022. Es simple, pero con una apariencia elegante y elementos modernos en el escritorio, un explorador de archivos con pestañas y fondos de pantalla dinámicos.

Explorador de archivos con pestañas (Captura de pantalla)

También hay una práctica barra de búsqueda y un menú Inicio mejorado, que elimina completamente los detestados mosaicos.

Ojalá esta idea llegue a Windows. Mientras tanto, puede ver este creativo video a continuación.