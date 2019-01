Vuela alto Windows 7: En un año más cortarán el soporte al popular sistema operativo

Microsoft ya no proporcionará actualizaciones de seguridad gratuitas ni soporte para Windows 7 en exactamente un año.

Windows 7 salió al mercado en octubre de 2009. Casi 10 años después, la compañía ha anunciado que pronto dejará de darle soporte, lo que es casi igual que quede obsoleto.

Como es sabido, los sistemas operativos tienen fases tanto de desarrollo como cuando se publican. De esta forma, era evidente que en algún momento Windows 7 dejaría de recibir soporte, sobre todo considerando las versiones que salieron posteriormente.

Microsoft ya no proporcionará actualizaciones de seguridad gratuitas ni soporte para Windows 7 a partir de enero de 2020. O sea, a Windows 7 irá camino a quedar en la historia desde entonces.

De todos modos, a veces la desidia entra a pesar más y aunque los sistemas operativos cambien, los usuarios no los actualizan. Sin ir más lejos, según datos recogidos por The Next Web, Windows 7 se lleva el 42,8% de las preferencias de los usuarios de Windows. ¿Irá a cambiar esto en un año más?

Si los computadores desactualizados son un problema en materia de seguridad y privacidad de la información, cuando un sistema operativo queda obsoleto esto se agudiza, por lo que sería conveniente cambiarlo.

Un dato interesante que rescata el mismo sitio, es que si bien oficialmente se dejará de entregar estos servicios, Microsoft proporcionará actualizaciones de seguridad a un costo específico por tres años más, y los precios aumentarán cada año. Un negocio que de seguro apunta a empresas que se resistan a migrar a sistemas más nuevos (seguro que para abaratar costos).

¿Irá a hacer eso el Banco de Chile con sus cajeros recientemente migrados a Windows 7?