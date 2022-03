La compatibilidad del Apple Studio Display con Windows tendrá algunas excepciones

La pantalla 5k que desarrolla Apple llamado Studio Display está a pocos días de entrar al mercado (se espera que su lanzamiento sea el 18 de marzo), y todavía los usuarios siguen conociendo más detalles sobre el nuevo monitor fabricado por la compañía de la manzanita.

Además de sus múltiples características (más adelante las mencionaremos), ahora se conoció que el monitor más avanzado de Apple que tendrá cámara web y altavoces también será compatible con equipos que cuenten con el sistema operativo Windows.

Apple Display Studio compatibilidad con Windows

Un portavoz de Apple dijo a The Verge que el Studio Display se identifica como una pantalla normal cuando se conecta a una PC con Windows a través de la conexión Thunderbolt (que no todas las PC admiten). No obstante, algunas características habilitadas por el procesador A13 Bionic incorporado del monitor solo funcionaría al conectarse con equipos en Mac.

De acuerdo a la información suministrada por Apple, los usuarios pueden incluso encender la cámara web incorporada de 12 megapíxeles en las aplicaciones de Windows, así como el micrófono y los altavoces, pero Center Stage, la función que centra la imagen en una persona durante una videollamada o grabación de vídeo, solo está disponible en sistemas operativos macOS. Lo mismo ocurre con el soporte de audio espacial con Dolby Atmos o la función “Hey Siri”.

Es decir, a pesar de la compatibilidad de esta pantalla con Windows, queda claro que Apple mantiene sus funciones más llamativas en equipos con Mac OS.

Apple Display Studio

Este monitor que presentó la compañía en su evento “Peek Performance” cuenta con las siguientes especificaciones más importantes:

27 pulgadas

Resolución de 5K

14,7 millones de píxeles

Seis altavoces con audio espacial

Webcam ultra gran angular de 12 megapíxeles con encuadre con Center Stage

Tres micrófonos

Tres puertos USB-C/Thunderbolt que permiten carga hasta a 96 vatios

600 nits de brillo

¿Cuánto costará?

El precio de este gran equipo de Apple se ubica en USD $ 1957,47 (sin recubrimiento especial).