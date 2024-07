Elon Musk “no permite que le digan que no”: Garrett Reisman ex astronauta de la NASA y asesor de SpaceX

Garrett Reisman, ex astronauta de la NASA, ex director de Operaciones Espaciales de SpaceX y hoy asesor senior de la compañía de Elon Musk suelta todo.

Elon Musk es un personaje hasta cierto punto enigmático que ha fascinado y horrorizado por igual a buen parte de la comunidad científica y tecnológica durante los últimos años. Sus avances y logros en algunos terrenos con Tesla Motors, Neuralink y SpaceX resultan irrebatibles, pero hay otras aristas en donde su comportamiento ha sido cuestionable.

Tal vez el más claro ejemplo es el asunto de sus afinidades políticas. En donde todo el embrollo reciente de las secuelas tras el intento de asesinato a Donald Trump han terminado por marcar de manera explícita su apoyo al candidato republicano bajo una serie de argumentos que no han estado exentos de debate y señalamientos de toda índole.

Pero es justo aquí donde resulta más que interesante escuchar la voz de un sujeto admirable por su trayectoria que lo ha conocido en persona y que ha tratado con el magnate en el plano profesional y técnico. Para darnos una idea más consistente y robusta sobre la personalidad real del millonario.

Garrett Reisman habla de su trayectoria y la experiencia profesional que vivió con Elon Musk

Garrett Reisman, ex astronauta de la NASA, ex director de Operaciones Espaciales de SpaceX y hoy asesor senior de la compañía de Musk, acaba de ser entrevistado por el diario español de El Mundo, donde su reportera, Teresa Guerrero, viajó a Bratislava, para tener esta charla con Reisman, quien participó en el Festival de ciencia y música Starmus.

En la conversación el sujeto tuvo oportunidad de hablar sobre su trayectoria profesional, su paso por la NASA, algunas de las experiencias más contundentes que ha vivido en el terreno de la exploración y su periodo dentro de SpaceX. Ahí inevitablemente el tema de la plática giró en torno a Elon Musk. Pero francamente resultó sorprendente y hasta halagador lo que dijo sobre el magnate:

“Lo que le puedo decir de él es que es extremadamente inteligente. Y lo que más me impresionó no es la profundidad de sus conocimientos sobre un tema, que es lo típico. [...] Para mí era impresionante que pudiera dominar tantos temas diferentes, tomar decisiones sobre ellos y conversar con personas que han pasado toda su carrera en un campo muy concreto.

Es muy decidido, probablemente es la persona más motivada que he conocido, tiene una determinación tremenda. No permite que nadie le diga que la respuesta es no. Pero también, y voy a mencionar esto porque él lo ha dicho públicamente, tiene Asperger.”

Según describe Reisman esa condición ha llevado a Elon a ser “algo errático” en la forma en que trata a la gente. Si bien antes lo mantenía en privado desde su participación en Saturday Night Live se ha vuelto una situación de dominio público y que explica en buena medida algunas de sus acciones y comportamiento.

El pleito entre la NASA, Elon Musk y SpaceX tuvo que mediarlo Garrett Reisman

Una parte llamativa de la entrevista es la revelación de cómo fue el inicio de la colaboración en equipo entre la agencia espacial de la NASA y la compañía privada de Elon Musk. Donde las fricciones se dieron en más de una ocasión:

“En SpaceX hay una cultura muy diferente. Buena parte de mi trabajo consistía en tratar de conseguir que la NASA y SpaceX trabajaran juntos, y es algo que me dio muchos dolores de cabeza porque eran organizaciones completamente diferentes. Al principio, había muy poca confianza y respeto mutuos.

En la NASA pensaban que los de SpaceX eran un grupo de locos imprudentes que no sabían lo que estaban haciendo, mientras que los de SpaceX veían a la gente de la NASA como viejos dinosaurios que habían olvidado cómo hacer ingeniería real.”

La NASA al final habría contribuido a que la empresa de Elon tuviera procesos más rigurosos para ayudar a evitar accidentes. Al mismo tiempo, la NASA se vio empujada a salir de su zona de confort. Ya que en la línea tradicional del proceso la agencia espacial era la que diseñaba todo y el contratista, en este caso SpaceX sólo fabricaba lo ordenado.

Para esta nueva era espacial los roles cambiaron, la empresa de Musk tiene mucho más peso y participación en todos los proyectos y eso se logró gracias a la intervención de Reisman.