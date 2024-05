Blue Origin completa vuelo espacial con seis turistas: ¿cuánto cuesta cada boleto y cómo se postula?

Blue Origin volvió a viajar al espacio con turistas dos años después. Seis personas, que ahora pueden ser considerados astronautas, conocieron por experiencia propia lo que hay después de la atmósfera, gracias a la millonada que pagaron y al trabajo científico de la compañía de Jeff Bezos.

Se trata del primer viaje al espacio de Blue Origin en dos años. El anterior, en 2022, tuvo algunos problemas de explosión en uno de los propulsores, que aunque no pusieron en peligro a la tripulación, sí registró inconvenientes que la empresa no quería repetir. De hecho, lo solucionaron y probaron en misión no tripulada antes de ejecutar el viaje que hicieron este domingo 19 de mayo.

La cuenta de X de Blue Origin identifica a cada uno de los tripulantes y les agradece por haber depositado la confianza de alcanzar el sueño de los viajes al espacio.

“Acabamos de completar nuestro séptimo vuelo espacial tripulado y el vuelo número 25 del programa New Shepard. Nuestra tripulación de astronautas #NS25 incluía a: Mason Angel, Sylvain Chiron, Ed Dwight, Ken Hess, Carol Schaller y Gopi Thotakura. ¡Gracias astronautas!”, escribieron en su mensaje de redes sociales.

“Un gran agradecimiento a nuestros clientes astronautas por la oportunidad de brindarles esta experiencia que les cambiará la vida”, dijo Phil Joyce, vicepresidente senior de New Shepard. “Cada uno de ustedes es pionero y ayuda a avanzar en nuestra misión de construir un camino al espacio en beneficio de la Tierra”, añadió según reseña la empresa en un comunicado.

¿Quieres viajar al espacio?

Hacer la postulación es simple. Sólo debes ingresar a este enlace y reservar un asiento. El problema, quizás, sea el dinero. La empresa no revela el costo de un boleto, ahora que comienzan a viajar al espacio. Hay un caso de los seis que viajaron recientemente, que como invitado y no pagó nada. Sin embargo, el primer boleto que vendieron en el 2021 fue por subasta y costó 28 millones de dólares.

Hay reportes que informan que ese ya no es el costo. Ahora, el precio podría estar sobre los 1.2 millones de dólares.

Claramente es mucho más costoso que el viaje de Virgin Galactic. La diferencia está en que Blue Origin viaja mucho más alto. En este viaje del domingo alcanzó los 105.000 metros, que ya se considera que es por encima de la atmósfera de la Tierra y literalmente es el espacio.

Mientras que Virgin Galactic alcanza los 36.500 metros, que es mucho más alto de lo común, pero los expertos no lo consideran como espacio.